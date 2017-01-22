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Пересенный из России финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Канаде

Фото: ERR
Cегодня 19:59
Рубрика: Спорт

Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира из-за допингового скандала, напоминает в воскресенье, 15 января, агентство ТАСС.

"Международная федерация лыжного спорта (FIS) рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что FIS провела несколько совещаний с четырьмя международными федерациями, которые выразили заинтересованность в проведении соревнований.

Ранее сообщалось, что претендентами на организацию финала Кубка мира являются шведский Эстерсунд и норвежский Тронхейм.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинговой ситуации в России, это повлекло за собой перенос международных соревнований: этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, юношеского чемпионата мира по биатлону из Острова Псковской области, а также чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.

Сергей Михайлов
Редактор

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