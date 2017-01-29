"Калев/Крамо" уступил на выезде "Химкам" в Единой лиге ВТБ
В воскресенье, 22 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" потерпели девятое поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В гостях чемпион Эстонии уступил российской команде "Химки" - 57:81.
Преимущество хозяев было подавляющим. Они выиграли все четыре четверти.
В составе "Калева" самым результативным стали Микелл Гладнесс, набравший 12 очков. У победителей блистал Алексей Швед - 18 баллов.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет на своей площадке 26 января с "Пармой" из Перми.
Таллиннский клуб с двумя победами при 11 поражениях занимает 12-е, предпоследнее, место. На дне турнирной таблице находится как раз "Парма", еще ни разу не познавшая радость победы.
Там нет комментариев. Будьте первым!