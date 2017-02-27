Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко будет соревноваться с мужчинами в классе "Суперспорт 300"

Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко готовится к новому сезону и собирается бросить новый вызов. На этот раз она подала заявку для участия в чемпионате мира в классе "Суперспорт 300", где ее соперниками будут только мужчины.

В чемпионате мира по мотогонкам в этом году появился новый класс "Суперспорт 300", в котором гонщики будут гонять на байках с 300-кубовым двигателем. Эстонию здесь будет представлять Анастасия Коваленко. При этом она будет единственной женщиной в этом чемпионате. У нее уже есть похожий опыт выступлений на юниорском уровне, Новый чемпионат, и новая Yamaha становятся новым вызовом для амбициозной спортсменки, передает "Актуальная камера".

"Надеюсь, что я смогу показать хорошее время среди мужчин, потому что на юниорском чемпионате я от мужчин не отставала. Здесь мотоцикл легче, физической силы не так много надо, так что благодаря моему легкому весу я смогу быстрее разгоняться, и максимальная скорость у меня будет лучше, чем у других", - говорит Коваленко.

До чемпионата мира Анастасия планирует провести несколько тестов и выступить в открытом первенстве Италии, который стартует в первых числах марта..

"Идея в том, чтобы потренироваться перед чемпионатом мира. К 18 марта. когда стартует мировое первенство, я уже где-то месяц откатаюсь в чемпионате Италии", - отмечает Коваленко.

Прошедший сезон для мотогонщицы получился неоднозначным. Травма, полученная на одном из этапов, не позволила закончить чемпионат в призовой тройке, но цели на новый сезон по-прежнему высокие.

"Я хочу, конечно, в Топ-10 войти", - с оптимизмом смотрит в будущее Коваленко.