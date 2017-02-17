Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ-2017

Габриэла Коукалова. Фото: AFP/Scanpix

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Эстонские спортсменки выступили неудачно, никто из них не попал в число 60 лучших.

Коукалова преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 12,6 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 4 секунды; 0 промахов), третий результат показала Анаиз Шевалье из Франции (+25,1; 0).

Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 87-е место (+3.17,3; 3). Кадри Лехтла финишировла 93-й (+3.55,8; 1+1), Кристель Вийгипуу - 97-й (+4.35,8; 0+2). Всего на старт спринта вышла 101 биатлонистка. В воскресную гонку преследования попали 60 лучших спортсменок.

Мужская спринтерская гонка пройдет 11 февраля. Чемпионат мира завершится 19 февраля.