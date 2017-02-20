Обсуждение перевода Академии МВД в Нарву отложили из-за отсутствия на заседании центристов

Заседание рабочей группы по переносу Академии МВД из столичного района Пирита в Нарву было отложено, поскольку на встречу из-за занятости не пришли представители Центристской партии.

Накануне заседания рабочей группы в правительстве сохраняются противоречия по поводу дальнейшей судьбы Академии МВД, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) полностью поддерживает переезд. Такого же мнения придерживается и лидер Социал-демократической партии (SDE) Евгений Осиновский, по словам которого строительство должно начаться еще при нынешнем правительстве.

Однако его однопартиец и глава МВД Андрес Анвельт сомневается в целесообразности переноса из-за неопределенности с источниками финансирования. "Деньги есть, если перевода не будет, то здесь [в Пирита — ред.] запланированы строительные работы на территории Академии. Одна только их стоимость — 35 миллионов евро", - сказал Анвельт.

Если поиск средств затянется, то переездом академии и строительством учебных зданий в Нарве должно будет заняться новое правительство, которое придет к власти в 2019 году. Однако новое правительство не обязательно проявит интерес к этому плану, и тогда выделенные на него средства пропадут. Но нынешний кабмин предлагает не строить столько долгосрочные планы.

"Если посмотреть на общий объем инвестиций в государстве, то в ближайшие годы найти такой объем инвестиций вполне реально. Я думаю, что к строительству можно будет приступить еще до конца мандата этого правительства", - считает Осиновский.

Рейнсалу также уверен, что средства удастся найти. "Мы видим, что это здание амортизировано, а Академия МВД нуждается в качественной и надежной недвижимости. Поэтому деньги правительство должно найти", - сказал Рейнсалу.

На встрече должны были присутствовать представители трех коалиционных партий. От центристов ждали министра образования Майлис Репс и депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина. Однако оба из-за занятости так и не пришли, и заседание рабочей группы отложили на другой день.