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Голландские рыбаки видят в Чудском озере туристический потенциал

Video
Алексей Федоров
Cегодня 21:50
Рубрика: Ида-Вирумаа

На лед Чудского озера забрели голландцы. Они приехали с мастер-классом по привлечению любителей подледной рыбалки. Ловля рыбы зимой на льду крупного водоема можен стать еще одним магнитом для туристов в регионе Причудья.

Несмотря на многолетний опыт, рыбаки-любители из Голландии впервые в своей жизни пробовали прелести зимней ловли, передает "Актуальная камера".

Сегодняшняя рыбалка дала голландцам особые ощущения. "На озере я чувствую себя по-настоящему свободным", - говорит Хенк Менсинга, директор общества рыболовов-спортсменов Гронингена и Дренте.

В Голландии подледная ловля рыбы отсутствует как таковая. А интерес к ней присутствует. Общество рыболовов-спортсменов Гронингена и Дренте объединяет более 50 тысяч людей на севере Нидерландов. В Эстонии они увидели новые возможности для туристов-рыболовов из своей страны.

"Есть две вещи, которые вы можете использовать - это рыбная ловля зимой и семейный отдых летом. Здесь можно купаться, осматривать достопримечательности. Рядом граница с Россией - это все весьма интересно нашим людям", - поясняет Менсинга.

Развитие туризма в Причудье идет чуть медленнее, чем в других регионах. При большом потенциале края возможностей для развития задействовано еще не так много.

"Сегодня остается без внимания самая востребованная и крупнейшая в экономическом плане ниша - это зимний туризм. Я считаю, что мы готовы к приему туристов. Зимний сезон на Чудском пока остается непокрытым. Если в выходные дни спрос на места проживания и питания уже существует, то в будние дни пока свободно", - сетует руководитель Peipsimaa Turism Кади Плоом.

В лучшие весенние дни, когда лед еще стоит на озере, сюда в день приезжает около 10 тысяч рыбаков, из них около половины из Латвии. Однако местные жители заинтересованы в более серьезных рыболовах-любителях.

"Очень много рыбаков, в основном из Латвии. Но они сюда приезжают, оставляют мусор на озере и уезжают. Деньги они здесь не тратят. Нам бы больше туристов, которые здесь остаются ночевать, ловят рыбу и наслаждаются тем, что у нас есть", - говорит активист развития Причудья Тауно Лаасик.

По словам местных жителей, в регионе уже достаточно развита инфраструктура для того, чтобы принять несколько сотен гостей из-за рубежа и из Эстонии.

Виктор Сольц
Редактор

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