logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В правительстве не могут решить, как поступить с Академией МВД

Video
Маргарита Мясникова
Cегодня 21:18
Рубрика: Ида-Вирумаа

Переезд Академии МВД в Нарву вновь под вопросом. Правящее трио внесло этот пункт в коалиционное соглашение в прошлом году, однако средств на полный перенос ВУЗа в приграничный город нет. В правительстве мнения по этому поводу разделились.

Сага с переездом академии МВД в Нарву длится уже много лет. Этим же вопросом осенью минувшего года озаботилось и новое правящее трио, поместив данный пункт в коалиционное соглашение. Однако пока перенос ВУЗа в приграничный город - только на бумаге, передает в понедельник, 30 января, в своем итоговом выпуске ежедневная новостная передача телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в скором времени намерен представить коллегам по кабмину три варианта переноса учебной деятельности академии. Однако речь идет только о переезде тренировочной базы. В 2014 году Анвельт возглавлял Министерство юстиции и горячо поддерживал перенос учебного заявления. Неужели теперь мнение политика изменилось?

"Нет, я могу сказать так: я и сегодня считаю, что это неплохая идея. Но опять же, для этого у нас должны быть финансы. А забрасывать академию в безденежную темноту - это было бы преступлением против обучения наших будущих кадров", - объяснил социал-демократ Андрес Анвельт.

По словам министра, наиболее вероятным с финансовой точки зрения, является частичный перенос академии и создание в Нарве тренировочной базы.

"Мы можем обещать то, что в Нарве постоянно будут находится и практиковать свои навыки более 100 кадетов полиции", - добавил глава МВД.

По словам Анвельта, в коалиционном договоре написано, что перенос Академии МВД окажет нулевое влияние на бюджет, но это не так, считает министр. Появление этого пункта в коалиционном соглашении - идея партнеров по коалиции, говорит глава МВД. А вот министр юстиции Урмас Рейнсалу, наоборот, выступает за полный перенос учебного заведения в Нарву.

"Что касается финансового вопроса, то у нас уже есть средства выделенные на реставрацию нынешнего здания академии. Есть и другой вариант получения денег: продажа этой недвижимости. Если мы хотим сохранять безопасность Ида-Вирумаа, в этот регион следует инвестировать", - объяснил член IRL Урмас Рейнсалу.

Как заключает репортер "АК" Маргарита Мясникова, вопрос расположение альма-матер будущих стражей порядка и спасателей буквально раскалывает коалицию. Единого мнения нет. Премьер-министр Юри Ратас отметил, что точки над "и" расставит обсуждение переезда академии в кабинете министров.

"Одно ясно точно - спокойным оно точно не будет", - резюмирует Мясникова.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 30.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эпидемия гриппа на подъеме: в аптеках закончились необходимые для борьбы с болезнью лекарства  
 foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию