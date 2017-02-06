В правительстве не могут решить, как поступить с Академией МВД

Переезд Академии МВД в Нарву вновь под вопросом. Правящее трио внесло этот пункт в коалиционное соглашение в прошлом году, однако средств на полный перенос ВУЗа в приграничный город нет. В правительстве мнения по этому поводу разделились.

Сага с переездом академии МВД в Нарву длится уже много лет. Этим же вопросом осенью минувшего года озаботилось и новое правящее трио, поместив данный пункт в коалиционное соглашение. Однако пока перенос ВУЗа в приграничный город - только на бумаге, передает в понедельник, 30 января, в своем итоговом выпуске ежедневная новостная передача телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в скором времени намерен представить коллегам по кабмину три варианта переноса учебной деятельности академии. Однако речь идет только о переезде тренировочной базы. В 2014 году Анвельт возглавлял Министерство юстиции и горячо поддерживал перенос учебного заявления. Неужели теперь мнение политика изменилось?

"Нет, я могу сказать так: я и сегодня считаю, что это неплохая идея. Но опять же, для этого у нас должны быть финансы. А забрасывать академию в безденежную темноту - это было бы преступлением против обучения наших будущих кадров", - объяснил социал-демократ Андрес Анвельт.

По словам министра, наиболее вероятным с финансовой точки зрения, является частичный перенос академии и создание в Нарве тренировочной базы.

"Мы можем обещать то, что в Нарве постоянно будут находится и практиковать свои навыки более 100 кадетов полиции", - добавил глава МВД.

По словам Анвельта, в коалиционном договоре написано, что перенос Академии МВД окажет нулевое влияние на бюджет, но это не так, считает министр. Появление этого пункта в коалиционном соглашении - идея партнеров по коалиции, говорит глава МВД. А вот министр юстиции Урмас Рейнсалу, наоборот, выступает за полный перенос учебного заведения в Нарву.

"Что касается финансового вопроса, то у нас уже есть средства выделенные на реставрацию нынешнего здания академии. Есть и другой вариант получения денег: продажа этой недвижимости. Если мы хотим сохранять безопасность Ида-Вирумаа, в этот регион следует инвестировать", - объяснил член IRL Урмас Рейнсалу.

Как заключает репортер "АК" Маргарита Мясникова, вопрос расположение альма-матер будущих стражей порядка и спасателей буквально раскалывает коалицию. Единого мнения нет. Премьер-министр Юри Ратас отметил, что точки над "и" расставит обсуждение переезда академии в кабинете министров.

"Одно ясно точно - спокойным оно точно не будет", - резюмирует Мясникова.