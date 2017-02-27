В Ида-Вирумаа рыбака оштрафовали за забывчивость

Лед на Чудском озере. Фото: ERR

Как сообщила Идаская префектура, 19 февраля 60-летний мужчина зарегистрировал в 8:40 на кародне в Алайыэ выход на снегоходе на лед Чудского озера. В районе 20:00 пограничники не получили сообщения о возвращении с рыбалки мужчины. Попытка связаться с ним по телефону не увенчалась успехом, мужчина на телефон не отвечал.

Тогда пограничники отправились на место, где рыбак мог ночевать. Оказалось, что он забыл сообщить пограничникам о своем возвращении с рыбалки. Забывчевому рыбаку придется оплатить штраф. Размер штрафа префектура не сообщает.