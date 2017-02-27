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В Ида-Вирумаа рыбака оштрафовали за забывчивость

Лед на Чудском озере. Фото: ERR
Cегодня 19:55
Рубрика: Ида-Вирумаа

Рыбачивший на Чудском озере 60-летний мужчина, забыл предупредить пограничников о своем возвращении с рыбалки. Забывчивому рыбаку придется заплатить штраф.

Как сообщила Идаская префектура, 19 февраля 60-летний мужчина зарегистрировал в 8:40 на кародне в Алайыэ выход на снегоходе на лед Чудского озера. В районе 20:00 пограничники не получили сообщения о возвращении с рыбалки мужчины. Попытка связаться с ним по телефону не увенчалась успехом, мужчина на телефон не отвечал.

Тогда пограничники отправились на место, где рыбак мог ночевать. Оказалось, что он забыл сообщить пограничникам о своем возвращении с рыбалки. Забывчевому рыбаку придется оплатить штраф. Размер штрафа префектура не сообщает.

Артур Тооман
Редактор

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