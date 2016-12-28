Новым председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу стала Инге Мушкина

Депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина. Фото:"Северное побережье"

В среду, 21 декабря, на своем очередном заседании городское собрание Нарва-Йыэсуу выбрало нового председателя. Выборы прошли на безальтернативной основе.

Новым председателем законодательного органа стала беспартийная Инге Мушкина (58), возглавляющая в горсобрании комиссию по вопросам развития и планирования. На сессии присутствовали 10 депутатов из 13. Назначение Мушкиной поддержали семь человек.

"Сессия проходила с процессуальными нарушениями. Оставшиеся три депутата не получили бюллетени для голосования. С нарушениями принимались и другие пункты из повестки дня", - рассказала корреспонденту rus.err.ee оппозиционный депутат Татьяна Пагаева.

На вопрос, не планируется ли в связи с этим обжаловать принятые решения, Пагаева ответила, что пока не знает.

Предыдущий председатель горсобрания Райво Мурд (71) ушел в отставку по собственному желанию.

"Хватит, пора и для себя пожить, здоровье укрепить", - прокомментировал он свой уход порталу rus.err.ee.

На муниципальных выборах 2013 года Инге Мушкина и Райво Мурд стояли во главе списка избирательного союза "Единый Нарва-Йыэсуу".