Жителей Ида-Вирумаа научили выживанию в случае провала под лед

Спасатели познакомили жителей Ида-Вирумаа с тем, как вести себя, если вы провалились под лед и уходите под воду.

В прошлом году в Эстонии утонули 47 человек. С нового года к этому числу добавилось еще двое. Среди погибших и те, кто утонул зимой, подо льдом. Лед и холодная вода под ним коварны, и все зависит от умелых действий самих пострадавших, сообщает "Актуальная камера".

"Все зависит от способностей организма, от подготовленности человека, от окружающей температуры. Люди бывало выдерживали по полчаса - паре часов, а иногда уходили под воду за минуту", - говорит старший оперативный дежурный Йыхвиского отделения Идаского спасательного центра Валви Вяли.

Накануне Кивиылиская спасательная команда и общество спасателей-добровольцев провели практические занятия, где показывали какие действия следует предпринимать, если вы провалились под лед.

По словам спасателей, у местных жителей возникло множество вопросов, а это означает, что подобных учений могло бы быть больше.

"Самое первое, что необходимо сделать - это выбраться из воды и вызвать скорую помощь. Также нужно избавиться от мокрой одежды, из-за которой вы можете простыть так быстро, что не сможете двигаться", - добавляет Вяли.

Спасатели рекомендуют тем, кто выходит на лед, быть готовым к любым неожиданностям.