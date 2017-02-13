logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Тартуские школьники отправились за практикой русского языка в Нарву

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:57
Рубрика: Ида-Вирумаа

Школьники из Нарвы едут в Тарту, а тартуские ребята - в Нарву. Стартовал проект, в рамках которого старшеклассники на неделю погружаются в иную языковую среду.

За практикой русского языка - в Нарву, а за эстонским - в Тарту. Погрузиться в чужую среду ровно на наделю решились по 10 старшеклассников из каждого города, передает "Актуальная камера".

Участие в пилотном проекта - бесплатное, живут гимназисты в семьях и неделю посещают школу в чужом городе. Для тартуской гимназистки Ханны Сааре сегодня - первый день изучения русского в незнакомой школе. Сюда она приехала не только ради языка. По мнению Ханны, программа - хороший способ познакомиться с Нарвой и с образом жизни нарвитян, что в дальнейшем поможет разрушить стереотипы.

"Я хотела посмотреть, как живут люди в Нарве. Надеюсь, что если я буду слышать много русской речи, то мой русский станет лучше. Меня встретили радушно, надеюсь здесь найти подругу. Если у меня были раньше какие-то стереотипы или предубеждения, то они уже меняются. Нарва - красивый город, мне он нравится", - говорит Сааре.

Еще одна участница проекта - старшеклассница Кятлин Кикас - говорит, что первый день учебы в нарвской школе прошел легко, но признается, что недели "погружения" пока будет достаточно, поскольку она уже скучает по родным.

"У меня есть уже две подруги Ира и Лера, они мне тут показывают где и что. На уроках в принципе нормально, я русский понимаю хорошо, но писать и читать мне чуть-чуть трудно. Я хотела узнать, как можно учиться на русском языке", - подчеркивает Кикас.

В Нарве в данном проекте принимают участие две школы - Кесклиннаская и Кренгольмская.

Завершится "погружение" через неделю так называемой "зимней школой", где будут проводиться лекции и семинары. Организатор проекта - Союз ученических самоуправлений Эстонии.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону
 foto
Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета
 foto
Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле