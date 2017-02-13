Тартуские школьники отправились за практикой русского языка в Нарву

Школьники из Нарвы едут в Тарту, а тартуские ребята - в Нарву. Стартовал проект, в рамках которого старшеклассники на неделю погружаются в иную языковую среду.

За практикой русского языка - в Нарву, а за эстонским - в Тарту. Погрузиться в чужую среду ровно на наделю решились по 10 старшеклассников из каждого города, передает "Актуальная камера".

Участие в пилотном проекта - бесплатное, живут гимназисты в семьях и неделю посещают школу в чужом городе. Для тартуской гимназистки Ханны Сааре сегодня - первый день изучения русского в незнакомой школе. Сюда она приехала не только ради языка. По мнению Ханны, программа - хороший способ познакомиться с Нарвой и с образом жизни нарвитян, что в дальнейшем поможет разрушить стереотипы.

"Я хотела посмотреть, как живут люди в Нарве. Надеюсь, что если я буду слышать много русской речи, то мой русский станет лучше. Меня встретили радушно, надеюсь здесь найти подругу. Если у меня были раньше какие-то стереотипы или предубеждения, то они уже меняются. Нарва - красивый город, мне он нравится", - говорит Сааре.

Еще одна участница проекта - старшеклассница Кятлин Кикас - говорит, что первый день учебы в нарвской школе прошел легко, но признается, что недели "погружения" пока будет достаточно, поскольку она уже скучает по родным.

"У меня есть уже две подруги Ира и Лера, они мне тут показывают где и что. На уроках в принципе нормально, я русский понимаю хорошо, но писать и читать мне чуть-чуть трудно. Я хотела узнать, как можно учиться на русском языке", - подчеркивает Кикас.

В Нарве в данном проекте принимают участие две школы - Кесклиннаская и Кренгольмская.

Завершится "погружение" через неделю так называемой "зимней школой", где будут проводиться лекции и семинары. Организатор проекта - Союз ученических самоуправлений Эстонии.