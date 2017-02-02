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Оппозиция заблокировала проведение горсобрания Нарва-Йыэсуу

Городское собрание Нарва-Йыэсуу. Фото: ERR
Артур Тооман
Cегодня 11:40
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Нарва-Йыэсуу 25 января семь депутатов городского собрания из 13 не утвердили повестку дня заседания, в итоге сессия не состоялась. Проблема возникла из-за того, что председатель городского собрания Инге Мушкина не поставила в повестку дня вопрос о выражении ей недоверия и вопрос о начале переговоров с Нарвой об объединении.

Вместо ушедшего по собственному желанию в отставку Райво Мурда возглавившая в конце декабря 2016 года городское собрание Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина должна была провести первую свою сессию 25 января. Однако в начале заседания оппозиционный депутат Калле Кекки предложил внести в повестку дня два вопроса: выражение вотума недоверия Мушкиной и предложение начать переговоры с Нарвой об объединении. В повестку дня эти вопросы не были включены.

"Городское собрание сорвали, потому что включение в повестку дополнительных вопросов противоречит процедуре, прописанной в законе о местных самоуправлениях. Они (оппозиция) прекрасно понимают это. Нельзя ставить вопрос о выражении вотума недоверия в день, когда этот вопрос возник. Вопрос возобновления переговоров с Нарвой тоже невозможно вынести на обсуждение, поскольку время добровольных переговоров закончилось, теперь государство решает, кого с кем объединять. Более того, если наш партнер Вайвара, с кем мы уже заключили договор об объединении, против, как мы можем вести за их спиной переговоры", - сказала порталу rus.err.ee Инге Мушкина.

По словам Мушкиной, вопрос о выражении ей вотума недоверия она поставит в повестку следующей сессии. Когда эта сессия состоится, она пока не знает. "Но это точно не будет внеочередная сессия, как того требовали депутаты, так как предпосылок для ее проведения нет".

Депутат Татьяна Пагаева объяснила, почему оппозиция проголосовала против повестки дня. "Председатель игнорирует интересы жителей города, большинство которых во время опроса выразили свое желание объединиться с Нарвой. Мы все равно критерий в 5000 человек не выполнили, поэтому решение об объединении будет принимать правительство. Однако, чтобы оно приняло верное решение, можно начать предварительные переговоры с Нарвой, тем более этого хочет большинство жителей курортного города".

Спор по вопросу объединения самоуправлений ведется не только внутри городского собрания. Оппозиционные депутаты пару дней назад написали обращение премьер-министру Юри Ратасу с просьбой разрешить Нарва-Йыэсуу объединиться с Нарвой.

Уездный старейшина Андрес Ноормяги сказал "Северному побережью", что смысла в этом обращении нет. По его словам, в региональной комиссии ни разу не заходило речи о слиянии Нарва-Йыэсуу и Нарвы. "И на последнем заседании, когда мы обсуждали возможное принудительное объединение, Нарва не упоминалась. Очевидно, вопрос в размерах Нарвы, и наверняка учитывали также точку зрения Вайвараской волости - она решительно против объединения с Нарвой".

Ноормяги сказал, что подобные письма поступают сейчас правительству со всей Эстонии, однако самоуправления свои решения приняли и вспять процесс уже не повернуть.


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