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Самоуправления в Ида-Вирумаа недовольны планами по принудительному объединению

Video
Алексей Федоров
Cегодня 21:02
Рубрика: Ида-Вирумаа

Представители самоуправлений Ида-Вируского уезда считают предложенные правительством Эстонии варианты принудительного объединения самоуправлений непродуманными и готовы отстаивать свою точку зрения даже в суде.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила "Актуальная камера".

Правительство решило, что в центральной части Ида-Вирумаа будет целесообразно объединить сразу несколько волостей. Восемь самоуправлений — Кохтла-Нымме, Кохтла, Тойла, Иллука, Мяэтагузе, Ийзаку, Тудулинна и Алайыэ должны слиться в огромную волость, которая протянется по центру уезда от Финского залива на севере до Чудского озера на юге.

"Как можно управлять каким-то местом в Алайыэ, если сам находишься в Йыхви или Тойла. Поэтому, конечно, масштаб важен, но его важность все-таки определяется какими-то границами", - считает глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайд.

Волость Иллука стала одной из немногих, где полностью отказались от объединения с соседями. Ранее в волости, где проживает всего тысяча человек, проводился опрос, и 95% опрошенных высказались против любого слияния.

"Вообще правительство сейчас поступает исходя из закона. Будет ли оно учитывать мнение местного населения, будет видно после того, как мы предоставим свое мнение. Мы будем делать предложение об исключении [из правила]", - сказал председатель волостного собрания Иллука Пауль Кесккюла.

Он добавил, что волость готова отстаивать свою независимость вплоть до суда.

Министр государственного управления Михаил Корб отметил, что предложение кабинету министров сделано на основании статьи закона, согласно которой минимальное число жителей волости должно составлять 5000 человек. Так и появилась идея о создании этого самоуправления — большого по площади, но не по численности населения.

"Вопрос Ида-Вирумаа — очень сложный, где много разных взглядов и ситуаций, его надо рассматривать в комплексе. Правильное направление будет сделать один большой город, объединить его части. Я думаю, что такое политическое решение сегодня принять очень сложно, и поэтому сделано предложение объединить те волости, которые подходят друг к другу по типу", - пояснил Корб позицию правительства.

Волости Кивиыли и Люганузе, как и новая волость Нарва-Йыэсуу, в которую объединятся город и волость Вайвара, также являются противниками объединения. В волости Нарва-Йыэсуу до соответствия требованию в 5000 жителей не хватает пары сотен человек, и правительство сделало волости предложение объединиться с Силламяэ.

"Если мы отвечаем на предложение, аргументируем его, Силламяэ отвечает аргументированно, то у правительства есть возможность прекратить этот процесс и сделать исключение. Но, мое личное мнение, что сегодня мы объединяемся с одним городом — Нарва-Йыэсуу. Если мы выживем, увидим, что это не влияет негативно на сельскую жизнь, то через четыре, а то и восемь лет сумеем пойти дальше", - сказал председатель волостного собрания Вайвара Вейкко Лухалайд.

Отрицательно к идее объединения относятся и в Силламяэ. "Надо провести все процедуры, которые закон от нас требует, но могу от себя сказать то, что люди относились отрицательно к объединению", - сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг.

У волостей есть три месяца на переговоры и обсуждение своих позиций. После этого правительство примет окончательное решение.

Андрей Крашевский
Редактор

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