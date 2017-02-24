В субботу преимущественно без осадков, +2..+5

Postimees/Scanpix

Ночью будет облачно. На востоке Эстонии местами пойдет мокрый снег и дождь. Будет туманно. Подует западный и северо-западный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха к утру кое-где понизится до -4 градусов.

Днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный от 5 до 10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от +2 до +5 градусов.