В субботу облачно, без осадков, -1.. -6

Фото: Сийм Лыви

Ночью облачно, без существенных осадков. Местами туман и гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -10 до -16, на побережье островов местами от -3 до -8.

Днем облачно, на западе Эстонии с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. В первую половину дня возможен туман и гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6.