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Во Франции полицейский снайпер случайно ранил двоих во время выступления Олланда ({{commentsTotal}})

Франсуа Олланд на церемонии открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо. Автор: SIPA/Scanpix
За рубежом
За рубежом

На западе Франции полицейский снайпер случайно открыл стрельбу на церемонии открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо, на которой выступал президент Франсуа Олланд.

В результате два человека – официант и работник железнодорожной компании – получили легкие ранения в ногу, передает meduza.io, Би-Би-Си.

Инцидент произошел во время выступления Олланда – в момент, когда снайпер менял позицию на крыше на расстоянии примерно 100 метров от Олланда, пишет издание Charente Libre. По некоторым данным, он поскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок. По некоторым данным, полицейский также пострадал: по словам очевидцев, после выстрела он прыгал на месте.

По какой причине произошел выстрел, неизвестно. По данным местных СМИ, оружие не было поставлено на предохранитель. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, пишет Le Figaro.

Редактор: Ирина Киреева



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