Директор нарвского детсада: в первую очередь ребенку нужно решить проблемы с родным языком

Эстонский с детского сада? В последнее время эта мысль активно педалируется эстонскими политиками и чиновниками. В теории звучит хорошо, а как оно на практике, решила выяснить съемочная группа "Актуальной камеры +".

Изучение эстонского языка - одна из самых болезненных тем в Эстонии. Еще не отгремели споры о решении новой коалиции предоставить некоторым русским школам возможность самим выбирать процентное соотношение изучения предметов на эстонском в гимназической ступени, как лидер партии "Союз Отечества и Res Publica" Маргус Цахкна выступил с новым заявлением, которое всколыхнуло общественность.

А именно: Цахкна считает, что углубленное изучение эстонского языка должно начинаться уже с детского сада. И, вроде бы, идея сама по себе разумна, ведь именно в этом возрасте легче всего усвоить иностранный язык. С другой стороны, все опять упирается в отсутствие соответствующих методик и педагогов. Как быть, например, в Нарве, где носители эстонского языка находятся в явном меньшинстве, а эстонская языковая среда практически отсутствует?

Детский сад "Солнышко" является одним из первых в Нарве, где начали применять методику раннего языкового погружения. На данный момент садик посещают 186 детей, здесь работает девять групп, часть из них с полным погружением, а часть - с частичным.

Мест в садике не хватает, поскольку все больше родителей хотят, чтобы их чадо свободно владело эстонским и полноценно участвовало в жизни страны. В очереди в садик сейчас стоят 380 детей.

"Те анкеты, которые мы получаем от учителей первых классов, вселяют доверие. Родители тоже понимают, что методика работает, она эффективна. Ребенок интегрируется, а не ассимилируется, он развит всесторонне", - говорит директор детского сада "Солнышко" Хели Адамович.

Проблема фонетической каши

Преподаватель общается с детьми на эстонском языке, именно так они погружаются в языковую среду. Если ребенок не понимает, учитель прибегает к языку мимики и жестов, показывает картинки. Для детей, которые уже умеют читать, есть подсказки: все стены в группах как будто "говорят" - везде надписи на эстонском.

"Погружение начинается с трех лет, когда ребенок получает базовые знания. Все происходит в игровой форме", - отмечает педагог в группе погружения Екатерина Журавлева.

Впрочем, о полном погружении в языковую среду говорить не приходится. Между собой ребята общаются на русском. Да и для педагогов в группах погружения - эстонский не родной. Та самая языковая среда, о которой так любят рассуждать наши политики, в Нарве создается искусственно.

И тем не менее, чем раньше ребенок начнет слышать эстонскую речь, тем быстрее он освоит язык. Но есть и опасность, что изучая два языка в таком раннем возрасте, дети в итоге не выучат ни одного.

"У некоторых детей возникала фонетическая каша. Тогда мы подключали логопедов", - рассказывает педагог в группе погружения Ирина Ефимова.

Поэтому при выборе данной формы обучения родители должны отдавать себе отчет, что на них ложится большая ответственность и по обучению своих детей родному языку. Родители обязаны заниматься с детьми в той же мере, как занимался бы педагог на игровых занятиях.

"Если у ребенка проблемы с родным языком, то сначала нужно их решить. Родный язык должен быть на два шага впереди", - поясняет Адамович.

Подводные камни возможности отойти от системы "60 на 40"

Если же вернуться к разговору о школах и о появившейся возможности отойти от фиксированной системы "60 на 40", то, по мнению Адамович, - это прекрасная возможность, но есть и свои подводные камни. А именно - та самая категория С1 - высшая категория, экзамен на которую предстоит сдать выпускникам экспериментальных гимназий. Готовы ли к этому школы и сами ученики? Ответ далеко не так однозначен.

"Тогда основная школа должна иметь уровень B2. Во-вторых если увеличивать число уроков эстонского языка в гимназии, чтобы не страдали другие предметы, то надо добавлять еще один учебный год. Мне кажется, что в сфере образования должна быть какая-то стабильность. А если ребенок не сдаст на С1 в конце? Куда он пойдет? Если мы начнем повсеместно внедрять методику погружения с детских садов, то когда-нибудь дойдем до того, чтобы ребята заканчивали гимназию на С1, но это далекое будущее", - размышляет Адамович.

Из Нарвы пока еще не одна школа официально ходатайство об отходе от системы "60 на 40" не подала. Депутат горсобрания Антс Кутти в принципе к такой идее относится положительно. Но государство должно обеспечить квалифицированных педагогов.

И очень плохо, по мнению Кютти, если русская школа и русский детский сад опять станут разменными картами в предвыборной гонке.

Статистика

"АК+" также решила выяснить, как обстоят дела с изучением эстонского языка в основной школе. Сейчас ее посещают примерно 29 тысяч ребят, чьим родным языком не является эстонский.

Из них 17,5% учатся по программе языкового погружения. Чуть более 8% обучаются непосредственно в эстонских школах. Основная же масса - 73,5% занимаются в школах с русским языком обучения.

Ежегодно основную школу заканчивают в среднем две тысячи русскоговорящих ребят.

В классах с языковым погружением средний балл выпускников составляет - 4, 19, в эстонских школах - 4, 13 сотых. И самый низкий балл - 4, 04 - у тех ребят, кто закончил русские школы.

Свой жизненный путь в гимназии продолжает 55% выпускников основной школы. Там они обучаются по системе "60 на 40", то есть 60% предметов преподается на эстонском языке.

А вот 38% выпускников основной школы отправляются в профтехи, где продолжают обучение на русском. К слову, чаще всего профессионально технические училища предпочитают школьники из Ида-Вирумаа. Это 45% от общего числа.