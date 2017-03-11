В Viru Keskus изрисовали маркером фотографии почетного караула у Бронзового солдата

Союз пресс-фотографов Эстонии обратился в полицию в связи с инцидентом в торговом центре Viru Keskus в Таллинне, где в начале недели посетитель изрисовал маркером фотографии, на которых запечатлен почетный караул у Бронзового солдата.

По данным издания Postimees, этот акт вандализма совершил бывший член Рийгикогу, который сейчас работает в одном из университетов страны, сообщила в субботу "Актуальная камера".

Интернет-портал издания пишет, что хулиган попал в объективы камер видеонаблюдения, однако не называет его имени.

Пострадавшие фотографии являются частью выставки, которая располагается на первом этаже торгового центра.