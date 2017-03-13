Госконтролер выступил с резкой критикой перевода Академии МВД в Нарву

По мнению государственного контролера Алара Кариса, перевод Академии МВД в Нарву не целесообразен, потому что этот проект не имеет смысла, является исключительно дорогим, безответственно ставит под угрозу качество подготовки кадров для силовых структур и несет в себе серьезные риски для безопасности.

Об этом Карис заявил в понедельник, 13 марта, выступая перед Рийгикогу по соответствующему запросу Свободной партии.

По мнению госконтролера, решение перевести учреждение из одного места в другое должно приниматься только в том случае, если это улучшит результаты его работы, а при переводе Академии МВД в Нарву этого не произойдет.

Карис видит очень большой риск того, что Академия МВД в таком случае не сможет остаться инновационным учебным центром, пользующимся международным признанием. В случае принудительного перевода учебного заведения в Нарву есть риск потерять квалифицированный преподавательский состав, а также многих студентов, которые не захотят переезжать в Нарву.

Все это может существенно подорвать возможности страны по подготовке высококвалифицированных кадров для силовых структур. "Уже сейчас людей трудно привлекать учиться в Академию МВД, поэтому было бы верхом безответственности еще больше усугублять эту ситуацию", - сказал госконтролер.

По его мнению, перевод Академии МВД в Нарву — характерный для Эстонии пример включения в правительственную программу непродуманных идей на стадии коалиционных переговоров.

Ранее Государственный контроль направил правительству несколько писем, в которых привлекалось внимание к рискам ухудшения качества образования и нанесения возможного ущерба государству.

Карис считает, что Академии МВД сейчас следует сосредоточиться на сохранении и повышении качества образования, а также расширении профессионального сотрудничества с внутригосударственными и международными партнерами.

По мнению госконтролера, возможности для развития Ида-Вирумаа нужно искать в уже имеющихся там учебных заведениях, таких как Нарвский колледж Тартуского университета и Вируский колледж. Кроме того, государству следует сосредоточиться на выработке целостного подхода к развитию северо-востока Эстонии в сфере экономики, культуры и образования.