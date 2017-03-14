Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания

Российский турист в Ида-Вирумаа: что он делает здесь на самом деле? Именно так был озаглавлен анализ, проведенный исследовательской группой Нарвского колледжа. В нем отказались от традиционного подсчета ночевок зарубежный гостей, а сосредоточились на оценках, желаниях и реальном поведении туристов, передает "Актуальная камера".

По данным исследования, в Ида-Вирумаа туристические показатели со стороны восточного соседа возвращаются на докризисный уровень. По сравнению с 2015 годом появились новые тренды: теперь российский турист сравнивает этот край с другими туристическими направлениями, начал хвалить местную кухню и уровень обслуживания, интересовался и другими городами уезда, а не только Нарвой. Большая часть посетителей была довольна пограничным пунктом в Нарве и услугами таможни.

Руководитель анализа, лектор Нарвского колледжа доктор философии Елена Роотамм-Вальтер самым важным отмечает изменение в ожиданиях туристов.

"Развлечений побольше. Молодежь, конечно, больше заинтересована в каких-то активных развлечениях, может быть даже казино или какие-то дискотеки, клубы, может быть, музыкальные. Если брать людей постарше, то они больше хотят развлечений на природе, как я уже сказала - рыбную ловлю", - рассказала лектор Нарвского колледжа доктор философии Елена Роотамм-Вальтер.

Координатор по туризму Ида-Вируского центра предпринимательства Кадри Ялонен оценивает исследование как хороший показатель того, что туристический кластер Северо-Востока делает правильные шаги.

"По-моему, это говорит о том, что мы на правильном пути. Исследование показало, что люди стали больше приезжать самостоятельно, и это значит, что больше стало приезжать семей. И в следующие три года мы и сделаем акцент на семьях. Такие планы у нас уже есть. В том числе, мы начали развивать приключения для семей. Так что будет чем здесь заниматься, и особенно семьям", - пояснила координатор по туризму Ида-Вируского центра предпринимательства Кадри Ялонен.

Свои выводы делают и нарвские городские специалисты по туризму. По словам Ольги Черемушкиной, данную аналитику можно использовать как дополнение, ведь ответ на главный вопрос - что нужно развивать в городе - давно известен.

"Полностью согласна с тем, что у нас здесь в Нарве не хватает развлечений, а особенно интерактивных развлечений. Будем надеяться, что ситуация будет меняться, так как и Нарвский замок получил хорошее финансирование на улучшение экспозиции, будут развиваться и имеющиеся объекты. Очень надеемся, что появится новый аквапарк в том же Нарва-Йыэсуу. И, конечно, нам нужно больше интерактивных объектов и больше объектов для семейного отдыха", - добавила старший специалист Нарвского департамента экономики и городского развития Ольга Черемушкина.

Результаты исследования, по мнению составителей, могут дать местному бизнесу лучшее представление о своем развитии. В ближайшее время исследование появится на сайте колледжа в открытом доступе.