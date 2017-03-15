rus.err.ee

Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2 ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Владислав Лушин

Аппарат, который должен провести ряд важных научных исследований, планируется запустить в космос в 2019 году, передает "Актуальная камера".

Запущенный в космос в 2013 году спутник ESTCube-1 уже наверняка не останется единственным эстонским космическим сателлитом - в лаборатории недалеко от Тарту полным ходом идёт разработка ESTCube-2.

"Сейчас проект находится в той фазе, когда у нас уже имеются прототипы, люди разрабатывают электронику и теперь начинается объёмная работа в по разработке программного обеспечения и настройке электроники. За этим последует тестирование, оптимизация кода и настройка спутника в целом", - рассказал технический руководитель ЦУ "Эстонский студенческий спутник" Хендрик Эрхпайс.

Разрабатываемый эстонскими студентами спутник внешне будет представлять собой прямоугольный параллелепипед размером приблизительно 30х10х10 сантиметров, внутри которого расположится несколько модулей, отвечающих за проведение научных опытов.

"Мы тестируем четыре различных технологии, одна из которых - это солнечный парус, который будет работать в качестве плазменного тормоза. С его помощью мы сможем вернуть на Землю космический мусор", - пояснил Эрхпайс.

Общая стоимость создания и запуска ESTCube-2 оценивается в полмиллиона евро, 30 тысяч из которых планируется собрать при помощи кампании народного финансирования на сайте Hooandja.ee. На данный момент проект поддержало более 100 человек, пожертвовавших космическим энтузиастам почти 8 тысяч евро.

"Индустрия высоких технологий нуждается в этом проекте, и нас активно поддерживает в том числе основатель компании Starship Technologies Ахти Хейнла. Теперь мы выходим к широкой публике, чтобы собрать больше средств", - добавил научный советник проекта ESTCube-2 Андрис Славинскис.

Разработка и испытания второго эстонского космического спутника должны завершиться в 2018 году, а запуск намечен на начало 2019 года.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Новым председателем правления ERR выбран Эрик Роозе

Одним из ключевых слов Дня полезных дел "Сделаем!" будет подготовка к превратностям погоды
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком
Март Хельме призывает ввести для беженцев обязательный тест на ДНК
"Рождественский благовест" на "Радио 4" собрал рекордную сумму пожертвований
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице

В Тартуской больнице скончался 52-летний водитель такси, который в минувшую субботу попал в ДТП в Нарве.

Авиакомпания "РусЛайн" намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом
Госпрокуратура проверит детали бизнеса по вывозу мусора в Таллинне
В НАТО считают игру КВН политическим инструментом Кремля
Мнение / Интервью
Бородич: ради увеличения транзита комиссия по экономике собирается наладить отношения с Россией

Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.

Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции
Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
Архитектор Ханнес Пракс: Нарва - любопытное место для работы с пространством
Неизвестные подожгли в Нарве четыре мусорных контейнера
Международный фестиваль детских хоров "Хрустальный колокольчик" соберет в Нарве 400 участников
Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца
Выбор редакции
"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения
"Политрулет": вампир Тальвик, пушкинист Вакра, партийные Пукки и маардуские джентльмены
Неизлечимо больные дети вынуждены каждые три года подтверждать инвалидность
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
За рубежом
США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Число жертв взрыва в Дамаске выросло до 31
ФОТО: В Нидерландах проходят парламентские выборы
Киев полностью остановил торговлю с Донбассом и рассматривает санкции против российских банков
Переговоры по Сирии в Астане продлили в ожидании прибытия сирийской оппозиции
Эстония
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2

Аппарат, который должен провести ряд важных научных исследований, планируется запустить в космос в 2019 году, передает "Актуальная камера".

Норвежские специалисты: подводный тоннель Таллинн-Хельсинки можно построить за пять лет
Юхан Партс принес присягу в Европейской счетной палате
Суд отказал в досрочном освобождении госизменнику Херману Симму
Абдул Турей официально вступил в Центристскую партию
С 16 марта в Пярнумаа запрещен выход на лед залива
Руководство Таллинна проверит договоры на вывоз мусора
Экономика
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
В Латвии обсуждают будущее Инчукалнского газохранилища
14.03
Банк Nordea пригрозил перенести штаб-квартиру из Швеции из-за нового налога
13.03
"АК": владельцев частного леса могут обязать сажать деревья на месте вырубки
13.03
"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в страны Восточной Европы
13.03
Экспорт сельхозпродукции из Эстонии сократился в 2016 году на 8%
13.03
Оборот наличных денег в Эстонии увеличился в сфере торговли и услуг на 21%
Спорт
Бронзовым призером чемпионата Эстонии по футзалу стал "Ринопал"
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Норвегии выиграл Френцель, у Ильвеса 17-е место
Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге
В общем зачете гонки "Тиррено - Адриатико" Рейн Таарамяэ идет в седьмом десятке
Российский врач-фигурант допинг-скандала дисквалифицирован пожизненно
Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии
Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
"Инфонет" на выезде обыграл "Транс" 2:1
Культура
В Ласнамяэской русской гимназии поставили спектакль "Недоросль"

Старинные костюмы, мебель в чехлах в стиле 18-го века, впечатляющая актерская игра и запоминающаяся музыка - все это было в школьном спектакле по пьесе Фонвизина "Недоросль", который поставили ученики Ласнмаяэской русской гимназии под руководством преподавателя русского языка и литературы Антонины Валла. В столь креативной и необычной форме проходила сдача заключительной творческой работы, передает "Актуальная камера".

В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону
Электронный диктант по эстонскому языку безошибочно написали 37 из 5881 участников
На Лондонской книжной ярмарке будет представлена и Эстония
Разное
Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые
Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури
Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным
В Таллинне открылась выставка, рассказывающая о пластиковом загрязнении океана
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
12.03
Директора школы Турба подозревают в нарушении антикоррупционного закона
10.03
Эстонские охотники готовятся к выставке трофеев
10.03
На следующей неделе синоптики обещают весеннюю погоду
Последние новости
21:18
В Ласнамяэской русской гимназии поставили спектакль "Недоросль"
21:13
Бронзовым призером чемпионата Эстонии по футзалу стал "Ринопал"
21:06
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
20:56
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
20:47
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Норвегии выиграл Френцель, у Ильвеса 17-е место
20:32
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком
20:10
Новым главой ERR выбран Эрик Роозе
19:45
США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo
18:56
Март Хельме призывает ввести для беженцев обязательный тест на ДНК
18:48
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
18:15
Актуальная камера 15.03.2017 (18:00)
18:13
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
17:55
Юрист Сергей Середенко вступил в ОЛПЭ
17:39
Президент Молдавии: страна не сохранится как государство, если не решит проблему Приднестровья
Полезно знать
Топ читаемости
14.03
Власти Таллинна обещают оплатить половину суммы на строительство лютеранской церкви в Мустамяэ
18:13
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
14.03
За угрозу взорвать самолет житель Ласнамяэ проведет в тюрьме четыре месяца
16:21
В НАТО считают игру КВН политическим инструментом Кремля
13.03
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
14.03
Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге
14.03
Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания
14.03
Электронный диктант по эстонскому языку безошибочно написали 37 из 5881 участников
12:01
Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые
10:58
Авиакомпания "РусЛайн" намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом
Актуальная камера
Актуальная камера 14.03.2017 (20:00)

Погода
В среду местами кратковременный дождь
За рубежом
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Эстония
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр
В Пярну открылся самый современный в городе детский сад
Исследование: в Эстонии ухудшилось здоровье людей трудоспособного возраста
Исследование: почти две трети жителей Эстонии недовольны доступностью медицинской помощи
Сторонники перевода Академии МВД в Нарву не считают убедительными доводы госконтролера
"АК": Тартуский университет займется наполнением эстоноязычной Википедии