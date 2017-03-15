Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2

Аппарат, который должен провести ряд важных научных исследований, планируется запустить в космос в 2019 году, передает "Актуальная камера".

Запущенный в космос в 2013 году спутник ESTCube-1 уже наверняка не останется единственным эстонским космическим сателлитом - в лаборатории недалеко от Тарту полным ходом идёт разработка ESTCube-2.

"Сейчас проект находится в той фазе, когда у нас уже имеются прототипы, люди разрабатывают электронику и теперь начинается объёмная работа в по разработке программного обеспечения и настройке электроники. За этим последует тестирование, оптимизация кода и настройка спутника в целом", - рассказал технический руководитель ЦУ "Эстонский студенческий спутник" Хендрик Эрхпайс.

Разрабатываемый эстонскими студентами спутник внешне будет представлять собой прямоугольный параллелепипед размером приблизительно 30х10х10 сантиметров, внутри которого расположится несколько модулей, отвечающих за проведение научных опытов.

"Мы тестируем четыре различных технологии, одна из которых - это солнечный парус, который будет работать в качестве плазменного тормоза. С его помощью мы сможем вернуть на Землю космический мусор", - пояснил Эрхпайс.

Общая стоимость создания и запуска ESTCube-2 оценивается в полмиллиона евро, 30 тысяч из которых планируется собрать при помощи кампании народного финансирования на сайте Hooandja.ee. На данный момент проект поддержало более 100 человек, пожертвовавших космическим энтузиастам почти 8 тысяч евро.

"Индустрия высоких технологий нуждается в этом проекте, и нас активно поддерживает в том числе основатель компании Starship Technologies Ахти Хейнла. Теперь мы выходим к широкой публике, чтобы собрать больше средств", - добавил научный советник проекта ESTCube-2 Андрис Славинскис.

Разработка и испытания второго эстонского космического спутника должны завершиться в 2018 году, а запуск намечен на начало 2019 года.