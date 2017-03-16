Департамент конкуренции дал разрешение на объединение компаний Elisa и Starman

Получившие в четверг, 16 марта, от Департамента конкуренциb разрешение на слияние компании Elisa и Starman намерены создать ведущее коммуникационно-развлекательное предприятие в Эстонии.

Компания Elisa оформила сделку по покупке Starman у владельцев этой компании, Polaris Invest и Com Holding, в декабре прошлого года, став 100% собственником AS Starman. Стоимость сделки составила 151 млн евро.

По словам исполнительного директора Elisa Сами Сеппянена, выданное Департаментом конкуренции разрешение позволяет приступить к созданию совместного предприятия.

"На рынке появится крупное предприятие, в котором будет более 1000 сотрудников, и которое будет предлагать своим клиентам широкий спектр услуг, в том числе мобильную связь, доступ в Интернет, телевизионные услуги, включающие просмотр с отсрочкой, запись и аренду видео, а также услуги облачного офиса, виртуальной библиотеки Elisa Raamat, возможность оплаты Google Play, мобильный id и многое другое", - перечислил Сеппянен.