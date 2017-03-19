Газета "МК-Эстония" не печатает программу ETV+ из-за низкого рейтинга канала

Руководство медиахолдинга Baltijas Mediju Allianse (BMA) объяснило, почему входящая в эту структуру газета "МК-Эстония" не печатает программу телеканала ETV+. Причина заключается в низких рейтингах канала.

Об этом в ответ на запрос корреспондента портала rus.err.ee сообщил исполнительный директор BMA Антон Блинов.

"«МК-Эстония» не печатает программу передач ETV+ и не планирует делать это в ближайшее время. Связано это, в первую очередь, с низкими рейтингами канала. ТВ-программа в крупнейшей русскоязычной газете Эстонии "МК-Эстония" нацелена на удовлетворение запросов большинства зрителей, а не меньшинства", - пояснил он.

"Отсутствие программы канала также в определенной мере связано с тем, что руководство ETV+ не упускает возможность упоминать входящие в наш концерн медиа с негативной коннотацией. Считаем, что руководству канала ETV+ пора перестать перекладывать ответственность за свои аудиторные неудачи на более успешные коммерческие каналы и издания, в том числе на ПБК и "МК-Эстонию". Ввиду вышеизложенного, не видим необходимости поощрять канал ETV+ каким-либо продвижением", - заключил исполнительный директор BMA Антон Блинов.

"Я буквально вчера получила письмо от зрителя, который интересовался, почему в единственном русскоязычном печатном еженедельнике страны - газете "МК-Эстония" - нет программы ETV+. Наш канал отправляет программу передач всем каналам, но почему "МК-Эстония" ее не печатает? Этот вопрос необходимо задать главреду издания и ее владельцам. Сейчас ETV+ предлагает самую сильную программу на русском языке в Эстонии, об этом говорит и программный директор 3+, но игроки на рынке не очень заинтересованы в том, чтобы зритель узнал об этой программе", - сказала в пятницу корреспонденту портала rus.err.ee главный редактор ETV+ Дарья Саар.

Новый глава ERR Эрик Роозе заявил в пятницу, что скорость приобретения зрителей у ETV+ недостаточная.

"Статистика последнего месяца показывает, что аудитория ПБК почти в 10 раз выше. Конечно, никто не предполагает, что за год или два работы ETV+ число зрителей у этих двух каналов будет одинаковым. Но если и через пять лет аудитория ETV+ останется на нынешнем уровне, то будущее этого телеканала достаточное мрачное", - добавил Роозе.

Телеканал ETV+ вышел в эфир 28 сентября 2015 года.

Идея создания нового телеканала на русском языке была поддержана правительством ЭР в ноябре 2014 года.