ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО

В Южный порт Палдиски морем прибыли более 130 единиц техники тактической группы НАТО, в том числе принадлежащие Соединенному Королевству танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS90.

Прибывшая в Эстонию техника относится к вооружению размещаемой здесь тактической группы НАТО, сообщил главный штаб Сил обороны.

Военную технику из Палдиски в Тапа доставят за три дня. Конвои идут преимущественно по маршруту Палдиски-Кейла-Таллиннская окружная дорога-Петербургское шоссе и шоссе Тапа-Лообу.

Один конвой включает до 20 транспортных средств, скорость движения конвоя не выше 70 км/ч.

В Эстонии уже находится более 200 военнослужащих из Соединенного Королевства и 50 из Франции, остальные иностранные военнослужащие и их техника прибудут в Эстонию в течение ближайших недель.

В состав тактической группы НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран-союзников.