ВИДЕО: спасатели вызволили двух собак, неделю просидевших под землей

В воскресенье спасатели помогли выбраться двум застрявшим в норе таксам.

В 12:42 спасателям поступило сообщение, что в Пирита на дороге Вабаыху прохожие слышали доносившийся из-под земли лай.

Выяснилось, что неделю назад одна женщина потеряла двух такс. Собаки залезли в нору какого-то животного и не смогли оттуда выбраться.

Как описывают спасатели, работа оказалась непростой, однако спустя час собаки увидели дневной свет. Пострадавших передали хозяйке и они отправились к ветеринару.