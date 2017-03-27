В феврале в Эстонии число браков ненамного превысило количество разводов

В феврале 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 284 новых семейных союза, в то же время развелись 248 пар.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в феврале в Харьюском уезде зарегистрировали 173 брака, в Ида-Вируском и Тартуском уездах - 31 и 29 браков.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 120 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 36, в Тартуском - 31 пара.

По сравнению с февралем прошлого года число браков сократилось на 20, а количество разводов не изменилось.

За последние 12 лет самым богатым на свадьбы был февраль 2006 года, когда зарегистрировали 370 браков.

А больше всего разводов пришлось на февраль 2007 года - 272.

Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.