В Нарве планируют открыть филиал Таллиннского вытрезвителя

В субботу, 1 апреля, в канцелярию правительства поступил проект постановления о создании в течение ближайших двух лет Нарвского филиала Таллиннского вытрезвителя.

Проект постановления исходит как из интересов Таллиннского вытрезвителя, так и из потребностей Ида-Вирумаа и жителей. Цель правительства — реализовать проект в Нарве к 2019 году.

"Мы продолжаем приближать Нарву к Эстонии. В приграничном городе уже работает Тартуский колледж Нарвского университета, вскоре будет создан колледж Академии МВД и переедет Фонд интеграции. На этом не стоит ограничиваться. В Нарве нет ни одного отдельного от полицейского участка вытрезвителя. В столице же это учреждение зарекомендовало себя с лучшей стороны. Благодаря ему значительно снизилась нагрузка отделений экстренной медицины таллиннских больниц", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Вытрезвителем смогут пользоваться не только жители Нарвы и окрестностей, в рамках программы сплочения планируется доставка клиентов из таких населенных пунктов, как Йыгева, Пайде и Пыльтсамаа. "Сейчас говорят, что интеграция лучше всего проходит в армии и футболе. Третьим китом должен стать вытрезвитель, ведь общая беда сближает людей вне зависимости от национальности и языка общения. В новом учреждении будут проводиться не только медицинские процедуры, но и читаться на двух языках лекции о вреде алкоголя. Над методической базой уже работают специалисты из Министерства здоровья и труда", - сообщается в пояснительной записке.

Министры от IRL в рабочей группе сделали предложение выпускать людей из вытрезвителя только после сдачи экзамена на языковую категорию C1, но большинство членов правительства не поддержало это требование.

Представители Таллиннского вытрезвителя заявили, что довольны расширением своей деятельности на Северо-Восток. По их словам, сейчас это перспективное направление.

Напомним, что на этой неделе правительство приняло решение основать в Нарве колледж Академии МВД.