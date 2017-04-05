Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке

По инициативе центристов горсобрания Нарвы отдел образования провел в марте опрос школьников города. У учеников спрашивали, по какой системе они хотят учиться в гимназии. Подавляющее большинство хочет продолжить обучение по системе 60/40. Сторонник возвращения стопроцентного преподавания на русском языке парламентарий Михаил Стальнухин считает, что результаты опроса были сфальсифицированы.

В марте нынешнего года ученики 9-11 классов нарвских школ отвечали на вопрос, по какой системе они хотят учиться в гимназии? Предлагались два варианта ответа: предметное обучение ведется по системе 60/40, в конце гимназии экзамен по эстонскому языку сдается на категорию В2; или предметное обучение ведется только на русском языке, а выпускной экзамен по эстонскому надо сдать на категорию С1.

Почти 79% учеников предпочли нынешнюю систему 60/40, 21% ответивших хотят вернуть преподавание всех предметов на русском языке. В опросе приняло участие 812 школьников. Результаты опроса еще не опубликованы, так как пока не поступили данные от Паюской основной школы.

Председателя городского собрания Нарвы Александра Ефимова результат опроса не удивил. "Я, честно говоря, так и предполагал. Политики, СМИ, эксперты долго обсуждали эксперимент в нескольких русских школах, зафиксированный в коалиционном соглашении. Однако полной ясности в этом вопросе нет до сих пор: нет законодательных изменений, нет постановлений правительства. Поэтому мы решили спросить мнение непосредственно тех, кого изменения могут коснуться — учеников".

По словам Ефимова, роль города в вопросе возвращения в гимназии русского языка преподавания вторична. Прошение должен составить попечительский совет школы. "Пока ни одна школа в городское собрание не обращалась".

Михаил Стальнухин: опрос проводили, чтобы противостоять мне

"Этот опрос был сфальсифицирован. Его провели, чтобы противостоять мне. Это гнусное политическое интриганство, - считает депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин. - К сожалению, как это ни прискорбно признавать, этим занимается местная центристская организация".

Стальнухин не доверяет опросам, которые делают непрофессионалы. "Если у ученика спросить, хочет ли он учить географию на эстонском или русском языке, то он ответит — на русском. Если же ему сказать, что надо будет сдавать невероятно сложный экзамен по эстонскому на категорию С1, конечно же, он откажется от такого варианта. Проведенный опрос - из разряда "чего изволите".

Кроме этого, по словам Стальнухина, при системе 60/40, если выпускник не сдает экзамен по эстонскому на категорию В2, его не лишают диплома о среднем образовании, но почему-то запугивают тем, что несдача на категорию С1 лишит абитуриентов этого диплома. "Я говорил (противникам русского образования, прим. ред.) - гореть им в геенне огненной. К сожалению, решения в вопросе образования у нас принимают люди далекие от него. Может они добились успехов в бизнесе, но за свою жизнь никого не научили".

Недавно в эфире Радио 4 Михаил Стальнухин заявил, что не будет участвовать в муниципальных выборах в Нарве, если его однопартийцы, руководящие приграничным городом, не будут ходатайствовать о переходе какой-нибудь местной школы на русский язык обучения в гимназических классах, как предлагает коалиция. "От своих слов я не отказываюсь. Однако, если центральное правление решит, что мне следует участвовать в выборах в Нарве, я соглашусь. Правда, создастся парадоксальная ситуация".