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В Петербурге отмечают 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии ({{commentsTotal}})

Церковь св. Иоанна в Санкт-Петербурге Автор: Postimees/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В субботу исполняется 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии.

100-летие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами. В церкви будет открыта доска в память о манифестации, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

Премьер-министр Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот во второй половине дня посетят благодарственное богослужение и концерт в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии, мероприятия пройдут в рамках празднований "Эстонская Республика — 100" (Eesti Vabariik 100).

Через четыре дня после манифестации 8 апреля 1917 года Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

"Именно перед церковью св. Иоанна состоялась 8 апреля 1917 года манифестация 40 000 эстонцев, откуда они пошли к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. После этого и был предпринят важнейший шаг к созданию независимой Эстонской Республики. Поэтому мы отмечаем и это событие в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики", - рассказал руководитель юбилейной программы Маргус Кастерпалу.

Эстонский приход св. Иоанна был создан в Петербурге 175 лет назад, в 1842 году. В 1930 году церковь была отчуждена от собрания, и богослужения запретили. Эстонский лютеранский приход возобновил деятельность в 1994 году, церковь снова открыли 20 февраля 2011 года. В церемонии открытия церкви принимали участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр иностранных дел Урмас Паэт и министр культуры Лайне Рандъярв. В 2013 году церковь св. Иоанна в Петербурге посетил также премьер-министр Андрус Ансип. С марта 2014 года церковь св. Иоанна в Петербурге находится в официальном и полномочном владении эстонского государства.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас; свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. В центре концерта Национального мужского хора Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) "Святое место" будет творчество связанных с Петербургом эстонских композиторов (например, Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

Первым мероприятием празднований 100-летия Эстонской Республики станет поход вдоль бывшей губернской границы, отделявшей северную часть Эстонии от Ливонской губернии и проходившей от берега Чудского озера до берега Балтийского моря.

В рамках совместной зарубежной программы, посвященной столетию Эстонской Республики и председательству Эстонии в Совете ЕС, состоится около 150 мероприятий, в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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