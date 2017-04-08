Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям

В Нарве писать "Тотальный диктант" под диктовку журналиста ETV+ Дмитрия Пастухова собрался полный актовый зал. Еще в двух аудиториях Нарвского языкового лицея диктант зачитали учителя.

Как сказал Дмитрий Пастухов порталу rus.err.ee, текст Леонида Юзефовича, который был выбран для диктанта в этом году, не показался ему слишком сложным по части пунктуации. "Не было громоздких предложений, но было одно двоеточие", – отметил Пастухов, добавив, что он как "диктатор" старался следовать инструкциям.

Среди пришедших проверить свою грамотность был и музыкант Владимир Чердаков, который в прошлом году сам выступал в роли "диктатора".

Участникам диктанта в Нарве выпало писать вторую часть рассказа "Город на реке", посвященную Перми и реке Кама.

"Конечно, первая часть "Санкт-Петербург. Нева" была бы ближе и интереснее нам", – посетовал Дмитрий Пастухов.

"Тотальный диктант" состоит из трех частей одной темы. Как отметил Леонид Юзефович в интервью порталу medusa.io, он написал три маленьких, около 250 слов каждое, лирических эссе о том, какие уроки преподали ему Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева.