В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения двух поездов на западе Москвы, проверку также начала транспортная прокуратура. В результате аварии были госпитализированы 15 человек, шестеро из них до сих пор находятся в больнице.

Юго-Западный следственный отдел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту столкновения двух поездов на западе Москвы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Расследование дела, возбужденного по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), взял на личный контроль Московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков, отметили в ведомстве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала собственную проверку.

8 апреля в 22:16 на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" на западе Москвы пассажирский поезд "Москва-Брест" столкнулся с электричкой "Москва-Усово", отмечает "Медуза".

По данным РЖД, машинист электрички применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. В результате была нарушена система торможения электрички, она откатилась назад и столкнулась с поездом в Минск, стоящим на перегоне.

В результате столкновения с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.

Движение электричек, прерванное из-за аварии, к 06:00 было восстановлено.

МЧС России разместило на своем сайте список пострадавших в результате столкновения поезда и электрички на западе Москвы. В списке 15 имен госпитализированных в московские больницы. Семь человек уже выписаны, шестеро с повреждениями средней тяжести продолжают находится в больницах, а судьба еще двух человек уточняется.