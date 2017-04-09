rus.err.ee

В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело ({{commentsTotal}})

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перегоне Фили - Кунцево. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения двух поездов на западе Москвы, проверку также начала транспортная прокуратура. В результате аварии были госпитализированы 15 человек, шестеро из них до сих пор находятся в больнице.

Юго-Западный следственный отдел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту столкновения двух поездов на западе Москвы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Расследование дела, возбужденного по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), взял на личный контроль Московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков, отметили в ведомстве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала собственную проверку.

8 апреля в 22:16 на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" на западе Москвы пассажирский поезд "Москва-Брест" столкнулся с электричкой "Москва-Усово", отмечает "Медуза".

По данным РЖД, машинист электрички применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. В результате была нарушена система торможения электрички, она откатилась назад и столкнулась с поездом в Минск, стоящим на перегоне.

В результате столкновения с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.

Движение электричек, прерванное из-за аварии, к 06:00 было восстановлено.

МЧС России разместило на своем сайте список пострадавших в результате столкновения поезда и электрички на западе Москвы. В списке 15 имен госпитализированных в московские больницы. Семь человек уже выписаны, шестеро с повреждениями средней тяжести продолжают находится в больницах, а судьба еще двух человек уточняется.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

В Осло обезврежено взрывное устройство
В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"

В субботу, 8 апреля, в Таллинне, Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту и Валга прошел "Тотальный диктант". На участие в "Тотальном диктанте" в Таллинне зарегистрировались приблизительно 3000 человек.

Обновлено: 18:06 
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
Мнение / Интервью
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта. Она также назвала глупостью реакцию министра иностранных дел Эстонии, поддержавшего это совершенное в нарушение международного права нападение.

Обновлено: 13:17 
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
ИДА-ВИРУМАА
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
Совет Нарвского музея наполовину сменился
Обновлено: 06.04
В Ида-Вирумаа прошла ежегодная встреча министров окружающей среды стран Балтии
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке
ЗА РУБЕЖОМ
В Финляндии проходят муниципальные выборы
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 08.04
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии
ФОТО: Ратас в Петербурге почтил память жертв террористических атак
Скончался космонавт Георгий Гречко
ЭСТОНИЯ
Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии

Вице-председатель IRL Михкельсон сообщил, что он не будет выставлять свою кандидатуру на выборах правления партии 13 мая.

В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек
ФОТО: совет уполномоченных IRL поддержал изменение устава, но не предложения председателя
На церемонию крещения парома Tiiu собралось приблизительно 600 человек
Артур Тальвик – единственный кандидат на пост председателя Свободной партии
В Тарту автомобиль наехал на ногу пешеходу и скрылся
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
ЭКОНОМИКА
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
07.04
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
07.04
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07.04
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
06.04
У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов
СПОРТ
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство
Сборная Эстонии повела со счетом 2:0 в матче Кубка Дэвиса с Монако
Обновлено: 07.04
Отт Тянак неудачно начал этап ЧМ по авторалли на Корсике
Баскетболист "ТУ": и третьим местом в ББЛ мы тоже довольны
"Нымме Калью" взял верх над "Инфонетом" и стал лидером чемпионата Эстонии по футболу
Келли Сильдару получит премию в размере 9500 евро и за второе золото юниорского ЧМ
Юношеская сборная Эстонии одолела Южную Корею на ЧМ по хоккею
КУЛЬТУРА
Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт
Обновлено: 05.04
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке
Радио 4
ПОЛИТРУЛЕТ
Последние новости
12:11
В Финляндии проходят муниципальные выборы
11:47
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
11:28
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
11:20
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей
10:51
В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело
10:25
В Осло обезврежено взрывное устройство
10:15
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
08.04
Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)
08.04
Воскресенье обещает быть теплым и солнечным
08.04
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
08.04
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
08.04
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
08.04
Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии
08.04
В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек
Полезно знать
Топ читаемости
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
08.04
Теракт в Швеции: задержан водитель грузовика – 39-летний выходец из Узбекистана
08.04
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
08.04
ФОТО: Ратас в Петербурге почтил память жертв террористических атак
08.04
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии Обновлено
08.04
Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)
07.04
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
07.04
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг Обновлено
07.04
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
08.04
"АК+": адаптация трудовых мигрантов, Петербург после теракта и итоги ЧМ по фигурному катанию
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 07.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Воскресенье обещает быть теплым и солнечным
Эстония
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков
Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось
В Тарту соревновались кадеты из разных стран
Министерство обороны придумало новые методы борьбы с уклонистами
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство в Кохтла-Ярве в 1998 году хочет добиться помилования
За рубежом
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Калев Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти