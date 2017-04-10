Два человека погибли при стрельбе в начальной школе в Калифорнии

Два человека погибли и двое получили ранения при стрельбе в одном из классов начальной школы в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния).

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в понедельник вечером в соцсети Twitter начальником полиции города Джерродом Бургуаном.

По первоначальным данным, двое погибших в классе — взрослые. Полиция в настоящий момент исходит из того, что речь идет об убийстве с последующим самоубийством. По мнению полиции, подозреваемый мертв и дальнейшей угрозы нет.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Двое учащихся были госпитализированы после инцидента.

There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

В декабре 2015 года в Сан-Бернардино был совершен теракт, при котором в результате стрельбы в центре для инвалидов погибли 14 человек, а еще 17 человек получили ранения. Устроившая нападение семейная пара придерживалась идей радикального ислама.