Два человека погибли при стрельбе в начальной школе в Калифорнии

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в понедельник вечером в соцсети Twitter начальником полиции города Джерродом Бургуаном.

По первоначальным данным, двое погибших в классе — взрослые. Полиция в настоящий момент исходит из того, что речь идет об убийстве с последующим самоубийством. По мнению полиции, подозреваемый мертв и дальнейшей угрозы нет.

