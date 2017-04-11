В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей

Во вторник в государственном лесу на полуострове Виймси проводятся лесопосадочные работы, в которых могут принять участие и местные жители. В течение дня планируется посадить 4000 елей.

С наступлением более теплой погоды в Эстонии активизируются лесопосадочные работы. Первые новые саженцы начали высаживать в Южной Эстонии и на островах на прошлой неделе, а со вторника работы продолжились в Северной Эстонии, сообщила пресс-служба Центра управления государственным лесом (RMK).

В RMK пояснили, что в среднем по Эстонии в хозяйственном обороте задействовано до 75% леса, но на Виймси основная часть леса под защитой и вырубки разрешены только на 23% общей площади лесных угодий. Для сохранения хвойных лесов на полуострове на месте вырубленного леса как можно быстрее высаживают новые саженцы.

В общей сложности RMK посадит в Эстонии 21 млн деревьев, в том числе 1,6 млн — в Харьюском уезде. В Виймси высадят около 70 тыс. деревьев на 28 гектарах.

В ведении RMK находится около 30% территории Эстонии и 45% общей площади лесных угодий.