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Нарвские власти всерьез решили навести порядок на рынке "Энергия" ({{commentsTotal}})

Киоски на рынке
Киоски на рынке "Энрегия" в Нарве могут снести. Автор: Артур Тооман
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Городская управа Нарвы дала месяц собственникам киосков на рынке «Энергия», когда они должны представить документы, подтверждающие право собственности, действующее разрешение на эксплуатацию и координаты местонахождения киосков. Если к 8 мая данных не будет, в управе рассмотрят вариант принудительного сноса безобразных строений.

Солнечным утром, 9 апреля, белый микроавтобус, маневрируя между колдобинами на дороге и хаотично расположенными киосками, больше половины которых заколочены, сдавал назад, что бы подъехать к торговой точке на рынке "Эгнергия" и разгрузить товар. Легкие порывы весеннего ветера поднимали небольшие клубы песка и пыли, но в целом территория рынка, открывшаяся корреспонденту rus.err.ee, была убрана. Продавцы натирали потрескавшиеся стекла своих стареньких киосков, отмывая зимний налет грязи на стеклах.

Редкие покупатели, в основном пенсионеры, целенаправленно шли к той или иной торговой точке, делали нехитрые покупки — хлеб, молоко, картошка, куриные ножки — и быстро уходили с рынка. Гомона, движения, переклички торговцев — той суеты, которой обычно отличаются живые рынки, базары и ярмарки — здесь не наблюдается.

"Впервые слышим, что наши киоски хотят снести", - удивлялись торговцы, узнав, что такой вариант рассматривают городские власти. И хотя они в целом согласны с тем, что рынок надо приводить в порядок, надо привлекать на него новых торговцев, устраивать ярмарки, но беспокойство за свое будущее читается в их уставших глаза. "А что будет с ними? Где мы найдем работу? Что будет дальше?" - такие вопросы задавали продавцы.

Более 10 лет нарвские власти не могут призвать собственника территории — фирму Alvel Ventures - к ответственности, чтобы он навел порядок на рынке, расположенном в центре города. Власти хотят на этом месте видеть современный рынок, как было записано в договоре о продаже недвижимости, а не старые разваливающиеся киоски и покосившиеся навесы.

"Будем добиваться порядка. Надо с чего-то же начинать. Пусть представят нам подтверждающие право собственности документы. Там часть киосков на городской земле стоит без всякого разрешения, без договора аренды. Но решение управы представить документы касается не только киосков на городской земле, но всех строений на рынке", - сказала порталу rus.err.ee директор Хозяйственного департамента Нарвы Елена Скулачева.

По ее словам, таким образом город хочет, чтобы территорию рынка привели в порядок. "Если к 8 мая не представят документы, будем решать, что делать. Если нам разрешать снести — снесем. Там все надо убирать и киоски, и навесы. Все ужасное на самом деле. Пусть (Александр) Куксов (владелец рынка) приведет все в порядок и сам снесет и поставит аккуратные лотки для торговли. То, что он нам когда-то обещал сделать".

В 2005 году город продал здания фирме Kinnisvarakapitali AS с обязательством сделать здесь современный рынок. В 2006 года эта фирма приватизировала землю, пообещав инвестировать более миллиона евро. В июле 2007 году она перепродала территорию рынка фирме Alvel Ventures OÜ вместе с обязательством по инвестициям.

Через год случился мировой финансовый кризис и о строительстве современного рынка никто уже не помышлял. Сроки выполнения обязательства постоянно переносились. В итоге в 2014 году нарвская горуправа, устав ждать выполнения обещаний, выписала фирме штраф на 38 000 евро. Штраф не был уплачен. В 2016 году новый штраф почти на 74 000 евро. Тоже не уплачен. Осенью прошлого года городская управа подала иск в суд. Решения суд еще не вынес.

Как объяснил владелец фирмы Alvel Ventures OÜ Александр Куксов, действительно, подписывая договор, он обязался инвестировать миллион евро. "Тогда была другая ситуация в экономике, был проект, банк давал кредит, но все рухнуло из-за кризиса. Я не отказывался приводить рынок в порядок, но просил снять эти обязательства по инвестициям. Новый магазин Maxima напротив торгового центра Fama, например, построили за 780 тыс. евро, а с меня требуют больше миллиона на рынок. Это нормально? Все кричат, что Куксов обогатился. Но у меня только проблемы с этим рынком".

"Я не ищу виновных, но последовательности властей не вижу. Договариваемся, потом приходят другие люди, говорят, что проект не нравится и применяют против нас санкции. При этом тех, кто получил недвижимость от города за копейки не трогают. Владелец "гробовой" (здание на Рауа, 3 около Липовой ямки - прим. ред.), например, тоже не выполнил обязательств по инвестициям. Я не против штрафов, но каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Может стоит сперва штрафовать халявщиков".

По мнению Куксова, желание властей снести киоски ничего не изменит, только на улице прибавится бомжей и в управу пойдут люди просить пособия. "Плохо или хорошо, но здесь работает около 50 человек (по данным горуправы, на рынке числится 23 киоска — прим. Ред.). Хотят сносить, пусть сносят. Будет еще одно пустое поле в городе. Было бы понятно, если они (власти) сказали — киоски сносим, но параллельно открыли бы новый рынок. А так, где будут продавать излишки со своих огородов пенсионеры? На улицах города. Это украсит город?".

Как будет развиваться ситуация с рынком "Энергия" сейчас предсказать сложно, но в Нарве еще не было прецедентов принудительного сноса частных строений.

Редактор: Артур Тооман



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