Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1%

Министерство финансов представило экономический прогноз на этот и следующий годы. Согласно данным аналитиков, экономика в этом году вырастет на 2,4%, в следующем - на 3,1%. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры".

Минфин представил экономический прогноз на следующий год. Ожидается, что рост средней заработной платы продолжит расти. Сыграют на повышение зарплат в следующем году планы правительственной коалиции поднять не облагаемый налогом минимум до 500 евро. Как признаётся министр финансов, это может увеличить доходы от налога с оборота.

"Благодаря тому, что мы поднимаем до 500 евро не облагаемый налогом минимум, у людей остаётся физически больше денег в кармане. Это касается 86% населения Эстонии. Конечно, эти деньги вернутся обратно на рынок. Это одна из причин, почему налог с оборота станет выше. Другая причина в том, что реальные инвестиции будут гораздо выше уровня прошлых лет", - пояснил министр финансов Свен Сестер.

Минфин прогнозирует что уровень инфляции в следующем году вырастет. Главной причиной называют сектор энергетики.

"Если цена нефти будет выше, то и инфляция будет выше, если нефть будет ниже, то и сразу инфляция упадёт. Что касается наших повседневных продуктов, то мы ожидаем, что они станут в ближайшее время дороже. Конечно, кое-какие действия правительства тоже помогают росту инфляции — из-за роста акцизов растет и инфляция", - добавил Сестер.

Налоговые поступления в казну государства продолжат расти. Если в этом году государство получит налогов на 6,7 млрд евро, то в следующем году доход увеличится до 7,16 млрд евро. При этом в следующем году ожидается дефицит бюджета.

"Номинальный дефицит бюджета отвечает экономическому циклу. По нашему прогнозу, мы ещё не оправились после кризиса. Из-за чего дефицит в бюджете допустим или даже, можно сказать, рекомендуем. Поэтому правительство ставит целью дополнительные инвестиции, но экономический рост этих инвестиций увеличит ВВП в следующем году всего на полпроцента", - прокомментировал завотдела фискальной политики Министерства финансов Свен Кирсипуу.

Дефицит бюджета в 2018 году составит 0,7% от ВВП.

Министерство финансов прогнозирует на этот год экономический рост на уровне 2,4 процента, а в следующем году рост превысит 3 процента. Этот год аналитики видят уже не в столь оптимистичном свете, в отличие от года следующего.

Зарплаты в этом году вырастут почти на 6 процентов, в следующем году темп роста зарплат замедлится и будет зафиксирован на уровне 5 процентов.

Цены продолжат расти, в этом году вырастут на 3,3 процента, а в следующем - на 2,7 процента.