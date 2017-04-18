ФОТО: под Лиссабоном упал легкомоторный самолет, погибли пятеро ({{commentsTotal}})
Пять человек погибли в результате падения в понедельник легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше.
По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета, передает Би-Би-Си.
Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.
Самолет, направлявшийся в Марсель, потерпел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. На месте происшествия были задействованы десятки сотрудников пожарной службы.
Редактор: Ирина Киреева