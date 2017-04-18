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ФОТО: под Лиссабоном упал легкомоторный самолет, погибли пятеро ({{commentsTotal}})

У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет.
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Фото: У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Пять человек погибли в результате падения в понедельник легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше.

По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета, передает Би-Би-Си.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

Самолет, направлявшийся в Марсель, потерпел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. На месте происшествия были задействованы десятки сотрудников пожарной службы.

Редактор: Ирина Киреева



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