rus.err.ee

Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу ({{commentsTotal}})

С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной.
С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной. Автор: Jon Worth/Creative Commons
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Городская управа Нарва-Йыэсуу освободила жителей Вайвараской волости от платы за парковку в летний сезон, поскольку самоуправления решили объединиться.

Период платной парковки в городе Нарва-Йыэсуу действует с 1 мая по 30 сентября.

В этом году дважды можно будет купить билеты по льготной цене: с 15 апреля по 14 мая билет на весь сезон будет стоить всего 20 евро; с 15 мая по 14 июня — 25 евро.

Покупается парковочный билет следующим образом: надо отправить SMS-сообщение c номером своей машины на короткий телефонный номер 1902 и затем выбрать парковочный сезон: NJSUVI — на весь сезон, то есть с 1 мая по 30 сентября, NJKUU — на месяц, NJ — на один день. Полная стоимость билетов та же, что и в прошлом году: дневного билета — 3 евро, месячного — 20 евро, на весь сезон — 75 евро.

В 2016 году, когда отменили бумажные парковочные билеты, у жителей России, постоянно отдыхающих в Нарва-Йыэсуу, возник вопрос по оплате парковки по мобильному телефону с российских номеров. Тогда управа предлагала три варианта оплаты. Информацию о нынешнем порядке оплаты можно получить по адресу: parkla@narva-joesuu.ee или позвонив по телефонам: 35 99 585, 35 99 597.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ФОТО: перед зданием минфина в Таллинне состоялся пикет нарвских энергетиков
Школьники на работе в Maxima в зимние каникулы.Школьники на работе в Maxima в зимние каникулы.
Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников
Ээрик ХелднаЭэрик Хелдна
Замдиректора КаПо: фотография мэра Нарвы попала в ежегодник как иллюстрация пропаганды
Банк LHV инвестирует в парк самолетов Nordica.Банк LHV инвестирует в парк самолетов Nordica.
Банк LHV инвестирует в парк самолетов Nordica
Пикет энергетиков прошел перед зданием минфина в Таллинне.Пикет энергетиков прошел перед зданием минфина в Таллинне.
Водители автобусов Atko требуют на пикете изменить систему учета рабочего времени
Эдгар Сависаар считает, что Госпрокуратура ведет против него нечестную игру.Эдгар Сависаар считает, что Госпрокуратура ведет против него нечестную игру.
Проведение экспертизы истории болезни Эдгара Сависаара может занять 4-8 месяцев

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, отстраненного от должности мэра Таллинна в связи с обвинением в коррупции Эдгара Сависаара, может длиться от четырех до восьми месяцев.

Дональд Трамп в Белом доме празднует Пасху.Дональд Трамп в Белом доме празднует Пасху.
Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
За неудобные вопросы свободники исключили из своих рядов однопартийку
Мнение / Интервью
Ану Саагим.Ану Саагим.
Покинувшая Postimees Ану Саагим: бизнес убивает журналистику

Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.

Эксперты: еще один выходной в праздники снизил бы экономический рост Эстонии
Обновлено: 21:34 
"Политрулет" (9 - 15 апреля)."Политрулет" (9 - 15 апреля).
"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт
Учитель Дмитрий Рыбаков.Учитель Дмитрий Рыбаков.
Учитель Дмитрий Рыбаков рассказал об объединении Эстляндии и Лифляндии
EV100
Владимир Чердаков играет на гармошке,Владимир Чердаков играет на гармошке,
Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под гармошку
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд: независимость необходимо отстаивать ежедневно
В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.
В рамках празднования юбилея ЭР 80 человек прошли из Перессааре в Авинурме
ИДА-ВИРУМАА
С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной.С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной.
Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Жители Вайвараской волости против объединения с Силламяэ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рейд в Нарве и Силламяэ: задержаны восемь нетрезвых подростков
Дом Стенбока.Дом Стенбока.
Нарвские энергетики проведут в Таллинне пикет
Вируский уездный суд в Йыхви.Вируский уездный суд в Йыхви.
Поиском источника зловония в здании Вируского окружного суда в Йыхви займутся ученые
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Swedbank и SEB отказались использовать новую налоговую программу
Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.
В Эстонии поселилась бабочка-вампир
Гала-представление в Тондираба.Гала-представление в Тондираба.
Столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба
Обновлено: 21:28 
ЗА РУБЕЖОМ
У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет.У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет.
ФОТО: под Лиссабоном упал легкомоторный самолет, погибли пятеро
Протесты в Стамбуле.Протесты в Стамбуле.
Турция продлила чрезвычайное положение на три месяца
Аброр Азимов был задержан в понедельник в Одинцовском районе Московской области
ВИДЕО: задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
Президент Турции Реджеп Эрдоган.
ОБСЕ: референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы
Древняя русская книга. Иллюстративное фото.
СМИ: русский язык теряет позиции в бывших союзных республиках
Вице-президент США посетил демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.
США: "эра стратегического терпения" для КНДР закончилась
ЭСТОНИЯ
Танковое подразделение США в Тапа.Танковое подразделение США в Тапа.
Министры обороны Британии и Дании примут участие в первом построении войск НАТО в Тапа

В четверг в городке Сил обороны в Тапа пройдет церемония начала службы батальонной тактической группы НАТО в Эстонии, в которой примут участие в том числе министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон и министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.

Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Сосед нового здания гимназии Густава Адольфа обжаловал разрешение на строительство
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из-за аварии на Таллиннской окружной дороге было затруднено движение автотранспорта
Полиция ежесуточно задерживает пьяных водителей.Полиция ежесуточно задерживает пьяных водителей.
За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 23 нетрезвых водителя
В апреле наиболее заметно вырос рейтинг EKRE.В апреле наиболее заметно вырос рейтинг EKRE.
В апреле рейтинг EKRE вырос, а Партии реформ – снизился
Обновлено: 17.04
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Аас и Сарапуу отчитались в антикоррупционной комиссии по ситуации с вывозом отходов
Обновлено: 17.04
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК": в Эстонии разработана программа профилактики детской и подростковой преступности
ЭКОНОМИКА
Визовый центр Pony Express в Москве.Визовый центр Pony Express в Москве.
Pony Express выходит на рынок стран Балтии
Deutsche Bank прекращает обслуживать корреспондентские счета Swedbank.Deutsche Bank прекращает обслуживать корреспондентские счета Swedbank.
Deutsche Bank отказался обслуживать корреспондентские счета Swedbank
12:44
МВФ грозит отказать Греции в финансовой поддержке
07:46
Дмитриев о выставке TransRussia: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа
07:17
На ярмарке труда в Тарту будет представлено 1500 вакансий
17.04
Цена ИТ-услуг станет не по карману жителям Эстонии
17.04
Сервис Uber зафиксировал убыток в размере 2,8 млрд долларов
СПОРТ
Ольга Богданова.Ольга Богданова.
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
Мария Романюк.Мария Романюк.
Мария Романюк блистала на чемпионате Эстонии по плаванию
Кубанцы оказались сильнее
"Калев/Крамо" уступил "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ
"Ливерпуль" без получившего травму Клавана вышел на третье место в чемпионате Англии
Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.
Анетт Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии
Константин Васильев проводит яркий сезон в составе
Выздоровление футболиста Васильева идет с опережением графика
В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.
Чемпионами Эстонии по фехтованию стали Стен Прийнитс и Нелли Паю
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.
Роналду назвал вымыслом обвинения в изнасиловании
FC Flora - Tallinna LevadiaFC Flora - Tallinna Levadia
"Левадия" вышла в единоличные лидеры, на втором месте "Флора"
КУЛЬТУРА
На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.
В туннеле на площади Вабадузе откроется выставка инсталляций из мусора
ФОТО: в ласнамяэском храме освятили пасхальные яства
Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.
Ледовое шоу "Маша и Медведь" пройдет в Таллинне 20 декабря
Мировая премьера Мировая премьера
Выпущен первый трейлер нового фильма из саги "Звездные войны"
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Цветущая сакура в ЯпонииЦветущая сакура в Японии
Волшебное настроение создает цветущая сакура
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Снег на полях вынуждает перелетных птиц выходить на дороги
Тотальный диктантТотальный диктант
Результаты "Тотального диктанта": получить работу можно до середины мая
Дарле исплнилось 13 лет.Дарле исплнилось 13 лет.
В Таллиннском зоопарке отметили 13-летие леопарда Дарлы
МусорМусор
Министерство призывает не сжигать мусор во дворах
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

"Четыре времени века"

Два года прошедшего века: 1929 и 1930.

Смотрите на ETV+
Последние новости
16:04
Pony Express выходит на рынок стран Балтии
16:03
Волшебное настроение создает цветущая сакура
15:54
Deutsche Bank отказался обслуживать корреспондентские счета Swedbank
15:41
Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников
15:31
Посол Эстонии при ЕС Матти Маазикас: Тереза Мэй хочет укрепить свои позиции на переговорах с ЕС
15:24
Покинувшая Postimees Ану Саагим: бизнес убивает журналистику
15:18
Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу
15:09
Жители Вайвараской волости против объединения с Силламяэ
14:37
Министры обороны Британии и Дании примут участие в первом построении войск НАТО в Тапа
14:18
ФОТО: перед зданием минфина в Таллинне состоялся пикет нарвских энергетиков
13:39
Тереза Мэй попросит парламент Великобритании объявить досрочные выборы
13:23
За неудобные вопросы свободники исключили из своих рядов однопартийку
12:57
Водители автобусов Atko требуют на пикете изменить систему учета рабочего времени
12:44
МВФ грозит отказать Греции в финансовой поддержке
Полезно знать
Топ читаемости
17.04
Swedbank и SEB отказались использовать новую налоговую программу
17.04
Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для туристов
16.04
"АК+": жители Эстонии недовольны системой обмена шприцев
16.04
"АК+" рассказала о головокружительном успехе ИТ-фирмы Hashcoins
17.04
Негодных к армии будут призывать на гражданскую службу
17.04
Минсоцдел и минюст начнут кампанию по изменению отношения общества к проституции
17.04
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
17.04
Эксперты: еще один выходной в праздники снизил бы экономический рост Эстонии Обновлено
17.04
Полиция просит помощи в розыске сбившего ребенка водителя
15.04
МВД Чехии: страна больше не будет принимать беженцев даже под угрозой санкций
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 17.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
Во вторник умеренный ветер, местами мокрый снег, 0.. +5
Эстония
Иллюстративная фотография.
Аас и Сарапуу отчитались в антикоррупционной комиссии по ситуации с вывозом отходов
Обновлено: 17.04
Иллюстративная фотография.
"АК": в Эстонии разработана программа профилактики детской и подростковой преступности
Дональд Трамп.
"АК+": Ближний Восток как яблоко раздора в отношениях России и США
Ярмарка рукоделия в Таллинне.
На Певческом поле в Таллинне открылась ярмарка ремесленных изделий
Гололед доставил хлопот.
"АК": переменчивая погода осложнила ситуацию на дорогах
В Ярвамаа при столкновении легковушки и грузовой фуры погибла женщина
Обновлено: 14.04
За рубежом
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04