Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу

Период платной парковки в городе Нарва-Йыэсуу действует с 1 мая по 30 сентября.

В этом году дважды можно будет купить билеты по льготной цене: с 15 апреля по 14 мая билет на весь сезон будет стоить всего 20 евро; с 15 мая по 14 июня — 25 евро.

Покупается парковочный билет следующим образом: надо отправить SMS-сообщение c номером своей машины на короткий телефонный номер 1902 и затем выбрать парковочный сезон: NJSUVI — на весь сезон, то есть с 1 мая по 30 сентября, NJKUU — на месяц, NJ — на один день. Полная стоимость билетов та же, что и в прошлом году: дневного билета — 3 евро, месячного — 20 евро, на весь сезон — 75 евро.

В 2016 году, когда отменили бумажные парковочные билеты, у жителей России, постоянно отдыхающих в Нарва-Йыэсуу, возник вопрос по оплате парковки по мобильному телефону с российских номеров. Тогда управа предлагала три варианта оплаты. Информацию о нынешнем порядке оплаты можно получить по адресу: parkla@narva-joesuu.ee или позвонив по телефонам: 35 99 585, 35 99 597.