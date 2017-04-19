Полиция сегодня ловит превысивших скорость

В среду по всей Эстонии проходит полицейская акция по выявлению нарушителей скоростного режима.

Проект проходит при непосредственной поддержке жителей Эстонии, которые в преддверии кампании отметили наиболее опасные участки дороги, где автомобилисты пренебрегают скоростными ограничениями, передает служба новостей "Радио 4".

В течение 24 часов 250 полицейских будут замерять скорость движения на более чем 1400 участках.

По словам руководителя патрульной службы юго-восточного региона Мадиса Соекаруска, это могут быть и дороги в жилых районах, где скорость ограничена 50 км/ч, и крупные загородные шоссе. Кроме этого, на основании сегодняшнего рейда полиция примет решение о проведении повторных проверок на этих участках в будущем.

По данным СМИ, за первые три месяца текущего года только установленными на дорогах Эстонии камерами слежения за скоростью были зафиксировали почти 19 000 нарушений.