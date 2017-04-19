В Черном море потерпело крушение грузовое судно

Сухогруз "Герои Арсенала" затонул в акватории Черного моря в районе Керченской пролива. По предварительным данным, на борту находилось 12 человек. Спасти удалось одного члена экипажа. Еще четверых моряков готовятся поднять на борт судна, участвующего в спасательной операции. Судьба остальных членов экипажа неизвестна.

Сухогруз пропал с радаров рано утром в среду в районе керченской переправы в Крым, когда там наблюдается шторм в 3 балла, сообщил журналистам представитель Южного регионального центра МЧС. Перед этим судно подало сигнал SOS, передает Интерфакс, ТАСС, Би-Би-Си.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло примерно в 15 милях от населенного пункта Тамань.

В этом время в море были волны высотой до 3 метров и порывы ветра до 20 м/с, что затруднило применение спасательных судов.

Официальной информации о судьбе экипажа пока нет. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

Источники агентства Интерфакс сообщают, что пятерых моряков нашли живыми, поиски остальных семерых продолжаются: "Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной".

В крымском управлении МЧС позже подтвердили, что одного из 12 моряков удалось поднять на борт в состоянии сильного переохлаждения.

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относит от судна. Пока их состояние непонятно", - рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Судно ходило под флагом Панамы, а портом приписки имело украинский Херсон. По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, пишет Интерфакс.