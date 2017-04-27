Пропавший в Нарве в апреле Владимир найден мертвым ({{commentsTotal}})
59-летний Владимир, пропавший в Нарве и объявленный полицией в розыск в конце апреля, был найден мертвым.
Об этом в среду, 17 мая, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
По предварительным данным, у полиции нет оснований полагать, что смерть Владимира наступила в результате преступления.
Поиски 59-летнего Владимира, который не выходил на связь с 10 апреля, полиция начала 24 апреля, когда близкие сообщили о его пропаже.
Редактор: Андрей Крашевский