Двух работников силламяэского техосмотра приговорили к условным срокам за взятки

Работников фирмы Vlad Auto OÜ, производивших техосмотр автомобилей в Силламяэ, Вируский уездный суд приговорил к условным тюремным срокам за взятки и подделку документов.

Согласно решению суда, Павел Миловидов получил почти четыре года тюрьмы условно с 4-летним испытательным сроком, Виктор Плотников - почти три года тюрьмы условно с 3-летним испытательным сроком. Кроме этого, мужчины получили запрет на работу в сфере техосмотра автомобилей сроком на три года после того, как будет погашено наказание.

Так же Миловидов вместо конфискации имущества должен заплатить государству 5000 евро и 1175 евро судебных издержек. Столько же должен заплатить за судебные издержки Плотников и еще 312 евро - за правовую помощь.

Согласно материалам судебного дела, мужчины, работая оценщиками в фирме Vlad Auto OÜ, делали техосмотр автомобилей без их осмотра. В суде было доказано почти 100 эпизодов взяточничества на общую сумму более 5000 евро, полученных в период с сентября по октябрь 2015 года.