Ремонт Таллиннского шоссе внесет коррективы в движение автобусов в Нарве

В понедельник, 8 мая, в Нарве приступают к капитальному ремонту дорожного покрытия Таллиннского шоссе.

Как сообщает Департамент городского хозяйства, в связи с ремонтом в течение понедельника городские автобусы при следовании в сторону кольца не будут останавливаться на остановке "Энергия".

А во вторник, 9 мая, автобусы не будут делать эту остановку при следовании в обратном направлении, от кольца.

Городские власти приносят извинения за причиненные неудобства.