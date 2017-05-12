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Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей нужно сажать в тюрьму ({{commentsTotal}})

Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Правовая комиссия Рийгикогу вновь решила поддержать применение обязательного шокового тюремного заключения в случае повторного вождения в нетрезвом виде. При этом она решила оставить определение срока тюремного заключения на усмотрение судьи.

"У комиссии есть сильная политическая воля принять этот закон. Обществу нужно послать четкий сигнал, что вождение в нетрезвом виде влечет за собой конкретное наказание. Но ни один закон не может полностью решить эту проблему. Ее можно лишь смягчить", – сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

Инициированные правительством поправки к ряду законов призваны ужесточить отношение к вождению в нетрезвом виде. Изначально предусматривалось ввести шоковое тюремное заключение минимальным сроком в пять дней за повторное вождение в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения (1,5 промилле).

Правовая комиссия поддержала изменение законопроекта таким образом, что шоковое тюремное заключение останется обязательным, но минимальный пятидневный срок исчезнет. Длительность шокового тюремного заключения будет полностью определять судья.

Законопроект обсуждался 5 апреля на пленарном заседании. Тогда Рийгикогу решил прервать второе чтение, чтобы внести в законопроект дополнительные поправки.

Комиссия направила законопроект на обсуждение на пленарном заседании Рийгикогу, которое состоится 7 июня. Третье чтение планируется провести 14 июня.

Редактор: Артур Тооман



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