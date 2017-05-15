Ученики и персонал гимназии Кохтла-Ярве были эвакуированы из-за запаха хлора ({{commentsTotal}})
В понедельник утром в гимназии Кохтла-Ярве стал распространяться запах хлора, все ученики и персонал были эвакуированы.
Среди эвакуированных было 385 учеников, 35 учителей и 20 других сотрудников учебного заведения.
Двое школьных работников пожаловались на недомогание, они прошли медконтроль. С их здоровьем все в порядке, сообщил Спасательный департамент.
Спасатели вместе с работниками Департамента здоровья проверили состояние помещений, опасных концентраций хлора не обнаружили.
Вероятная причина распространения запаха – утечка хлора в школьном бассейне.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS