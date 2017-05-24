Эстония не выполнила в срок условия европейского постановления о следствии

Эстония не привела свои законы в соответствие с вступившими в понедельник в силу условиями европейского постановления о следствии.

"Это крайне масштабные и принципиальные изменения в международном юридическом сотрудничестве. Мы хотели быть уверены, что мы продумали все практические аспекты изменений, это потребовало чуть больше времени, чем ожидалось", – пояснила пресс-секретарь Министерства юстиции Дагне Михкелс.

"Скорее всего, по этой же причине список стран, которые вовремя приняли постановление, является очень коротким. Большинство стран активно работают над тем, чтобы в ближайшее время принять регуляцию", – добавила Михкелс.

Поправки к уголовно-процессуальному законодательству, необходимые для вступления в силу облегчающего работу правовых учреждений стран ЕС при обращении к другим странам-членам за доказательствами постановления, прошли в Рийгикогу только первое чтение. Правительство инициировало поправки 2 мая этого года.

Постановление основано на принципе взаимного признания – все страны-члены обязываются признавать и исполнять требования других стран таким же образом, как и требования собственных учреждений. Это сделает трансграничное расследование преступлений проще и быстрее, сообщила в понедельник Еврокомиссия.

Постановление позволяет временно переводить задержанных в целях сбора доказательств, проверять банковские счета и сделки подозреваемых и обвиняемых, заниматься скрытым наблюдением и прослушиванием средств телекоммуникации, а также содержит меры по хранению доказательств.

Постановление создает единый инструмент с широкой областью применения, который заменит существующие раздробленные правовые рамки получения доказательств и будет охватывать весь процесс от сборка доказательств и ареста до передачи существующих доказательств.

Оно устанавливает четкие сроки сбора доказательств – у стран-членов будет 30 дней на решение о принятии просьбы, а в случае ее принятия 90 дней на выполнение запрошенного действия.

Постановление определяет причины ответа на подобные ходатайства и условия их отклонения.

Оно сокращает бюрократию, поскольку предусматривает использование единой стандартной формы, которая будет переведена на язык делопроизводства стран, чтобы официальные учреждения могли обращаться за помощью в сборе доказательств.

Оно защищает права на защиту и основные права, поскольку подающие ходатайство учреждения должны будут оценивать потребность в соответствующем следственном действии и его пропорциональность, а страны должны будут гарантировать такую же доступность средств правозащиты, как и при внутригосударственных делах такого же рода.

Согласно составленной Министерством юстиции пояснительной записке, намеченная в поправках регуляция не приведет к принципиальным изменениям, поскольку постановление заменит для стран ЕС меры обычного международного сотрудничества и взаимопомощи и тем самым сделает международное сотрудничество стран ЕС в рамках уголовных дел проще и быстрее.

Целевой группой изменений являются прежде всего занимающиеся международным сотрудничеством прокуроры и следователи, а в меньшей мере также суды. Одной из целевых групп могут считаться лица, в отношении которых ведется следствие.

Согласно записке, между странами ЕС и сейчас существует взаимопомощь. За последние три года Эстонии с целью сбора доказательств поступало более 500 просьб о правовой помощи в год, большая их часть – из стран ЕС. Эстония в 2016 году подала зарубежным государствам 269 просьб о правовой помощи, в том числе 247 странам ЕС.

Страны-члены должны были включить европейское постановление о следствии в свои правовые акты к 22 мая 2017 года. Еврокомиссия проанализирует связанную с принятием ситуацию и свяжется со странами, если они еще не предприняли соответствующие меры.

Срок подачи предложений по поправкам к уголовно-процессулаьному законодательству после первого чтения в Рийгикогу истекает 26 мая.