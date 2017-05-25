Экзамен на вождение по-прежнему проваливают больше половины экзаменантов

За первые четыре месяца текущего года Департамент шоссейных дорог принял 10 902 экзамена на вождение, которые были успешно сданы лишь в 46% случаев, что соответствует неутешительной статистике последнего времени.

Низкий процент успешной сдачи экзаменов, а также достаточно большое число случаев неявки на экзамен удлиняют очереди и усложняют жизнь хорошо подготовленным экзаменантам.

По словам главы экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза, многолетняя проблема очередей, особенно обостряющаяся в летний период, связана с тем, что не все автошколы обеспечивают достаточный уровень подготовки. Большой процент неудачных экзаменов повышает нагрузку на экзаменаторов и мешает хорошо подготовленным экзаменантам быстрее получить право на управление транспортным средством.

"Проблема очередей сохраняется на протяжении нескольких лет и особенно обостряется в летний период, когда желающих сдать экзамен больше, - сказал он. - Не все автошколы ведут обучение с полной отдачей, качество подготовки иногда сомнительное, а это негативно влияет на более прогрессивные автошколы".

Проблема очередей усугубляется случаями неявки на экзамен. "По положению на сегодняшний день (с начала года) на экзамен не явились 229 человек, что соответствует двухмесячному объему работы одного экзаменатора", - сказал Ванамыйза.

По его словам, экзаменанты также часто не могут поддерживать концентрацию внимания на всем протяжении экзамена и испытывают трудности с принятием самостоятельных решений в дорожном движении. Глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог назвал это "проблемой нового времени", характерной для "поколения интеллектуальных устройств".

Ванамыйза добавил, что с 25 мая в электронной среде департамента экзаменантам будет открыт доступ к экзаменационным протоколам. "Проваливший экзамен ученик очень часто не в состоянии объяснить преподавателям или родителям, почему он потерпел неудачу. Поэтому мы делаем экзаменационные протоколы доступными для учеников. Это хороший материал для обзора сделанного, а также для повышения своей квалификации", - пояснил он.

Статистику сдачи экзаменов по автошколам за первый квартал текущего года можно посмотреть здесь.