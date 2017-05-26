Депутат Вадим Орлов покидает Нарвское городское собрание

"Я приостановил свои депутатские полномочия из-за большой занятости на основной работе. На участие в работе горсобрания совсем нет времени", - объяснил Орлов в пятницу, 26 мая, корреспонденту портала rus.err.ee.

"Буду ли баллотироваться осенью? Я думал об этом. Но, скорее всего, нет. Причина все та же - много дел. Для развития промышленных парков в Ида-Вирумаа необходимо делать очень много работы", - добавил он.

В горсобрании его теперь заменит директор Нарвского дома детского творчества Галина Мольдон.

На муниципальных выборах 2013 года Мольдон баллотировалась по списку Центристской партии и получила 172 голоса.

Орлов в горсобрание попал также по списку центристов. Он получил 602 голоса - 7-й результат в городе. Однако весной 2014 года его исключили из Центристской партии. По словам самого Орлова, за критику в адрес политической силы.

В июне 2014 года Вадим Орлов вступил в Партию реформ.

Выбор в пользу реформистов был сделан, по словам Орлова, потому, что они первые сделали предложение и первыми проявили себя, пообещав финансовую помощь для Нарвского промпарка.