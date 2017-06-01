Парламентская оппозиция не сумела отправить в отставку министра финансов Свена Сестера

За отставку Сестера проголосовали 42 депутата, но остальные 52 присутствовавших в зале выступили против.

Представители оппозиционных фракций Рийгикогу передали правлению парламента проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру в четверг утром.

Для того, чтобы отправить Сестера в отставку его противникам был необходим 51 голос. У оппозиции на троих в Рийгикогу сейчас 45 мандатов из 101. Однако члены фракций Партии реформ, EKRE и Свободной партии надеялись, что вотум недоверия поддержат и депутаты из коалиции.

Текст вотума недоверия подписали 45 депутатов.

Оппозиция считает, что Свен Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов.

При этом глава правительства Юри Ратас выразил полное доверие члену своего кабинета, поддержав все его инициативы.