При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек

Не менее 36 человек погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин.

Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки, передает в пятницу Би-би-си.

Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой.

Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы.

По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, нападавший пытался похитить игровые фишки.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".