При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек ({{commentsTotal}})
Не менее 36 человек погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин.
Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки, передает в пятницу Би-би-си.
Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой.
Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы.
По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, нападавший пытался похитить игровые фишки.
Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
Редактор: Сергей Михайлов