Соревнования силачей в Нарве вновь выиграл Тармо Митт

В воскресенье, 4 июня, на Нарвском променаде у гребной базы прошли традиционные соревнования силачей Rammumees-2017.

За шоу самых сильных мужчин Эстонии, которое проходило в рамках празднования Дней города Нарвы, наблюдал и наш фотокорреспондент.

По его словам, на этот раз вновь был вне конкуренции Тармо Митт из Тарту, который побеждает в Нарве с завидной регулярностью.

А то, как проходили состязания, можно узнать из фоторепортажа.